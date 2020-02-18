Масштабний бій поблизу Золотого: реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

Про причини масштабної атаки бойовиків на Донбасі написав у фейсбуці президент Володимир Зеленський.

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Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками,

– написав Зеленський.

Президент додав, що 18 лютого відбудеться засідання РНБО. На ньому обговорять ситуацію та ухвалять подальші кроки України. "Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", – додав Зеленський.

Основне про бій поблизу Золотого

Вранці 18 лютого бойовики провели масштабну атаку українських позицій. Стріляли поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Бій тривав від 5 ранку і завершився приблизно о 10:24.

Внаслідок атаки військ окупанта загинув український воїн, ще 4 отримали поранення. Україна зберегла свої позиції, ситуація залишається повністю контрольованою.

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу