Масштабный бой возле Золотого: реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой возле Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

О причинах масштабного боя на Донбассе написал в Фейсбуке президент Владимир Зеленский.

Важно! Бой возле Золотого завершился: 1 погиб, 4 ранены

Это не просто циничная провокация, целью которой является надавить на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами,

– написал Зеленский.

Президент добавил, что 18 февраля состоится заседание СНБО. На нем обсудят ситуацию и примут дальнейшие шаги Украины. "Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остаются неизменными – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", – добавил Зеленский.

Основное о бое возле Золотого

Утром 18 февраля боевики провели масштабную атаку по украинским позициям. Стреляли вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.

Бой длился от 5 утра и завершился примерно в 10:24.

В результате атаки войск оккупанта погиб украинский воин, еще 4 получили ранения. Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала