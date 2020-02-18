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      Масштабный бой возле Золотого: реакция Зеленского

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      Зеленский прокомментировал бой на Донбассе / nv.ua

      Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой возле Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

      О причинах масштабного боя на Донбассе написал в Фейсбуке президент Владимир Зеленский.

      Важно! Бой возле Золотого завершился: 1 погиб, 4 ранены

      Это не просто циничная провокация, целью которой является надавить на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами,
      – написал Зеленский.

      Президент добавил, что 18 февраля состоится заседание СНБО. На нем обсудят ситуацию и примут дальнейшие шаги Украины. "Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остаются неизменными – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", – добавил Зеленский.

      Основное о бое возле Золотого

      • Утром 18 февраля боевики провели масштабную атаку по украинским позициям. Стреляли вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.
      • Бой длился от 5 утра и завершился примерно в 10:24.
      • В результате атаки войск оккупанта погиб украинский воин, еще 4 получили ранения. Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Постраждалі Жертвы Оккупированные территории Пророссийские боевики Владимир Зеленский Новости политики
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