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      Бой вблизи Золотого завершился: 1 погибший, 4 раненых

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      Бой вблизи Золотого завершился / 24 канал

      Утром 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. По состоянию на 10:24 бой окончен. Однако Украина понесла потери.

      В результате масштабного боя погиб украинский воин, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Кроме того, еще 4 украинских военных получили легкие ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

      Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Продолжаем защищать Украину от агрессора,
      – рассказали в пресс-штабе.

      Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.

      У врага: 1 погибший, 5 – тяжело раненых.

      Что известно о масштабном бое вблизи Золотого?18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Новости Луганска Новости Донецка Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Жертвы Украина – Россия
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