Бой вблизи Золотого завершился: 1 погибший, 4 раненых

Утром 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. По состоянию на 10:24 бой окончен. Однако Украина понесла потери.

В результате масштабного боя погиб украинский воин, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Кроме того, еще 4 украинских военных получили легкие ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Продолжаем защищать Украину от агрессора,

– рассказали в пресс-штабе.

Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.

У врага: 1 погибший, 5 – тяжело раненых.

Что известно о масштабном бое вблизи Золотого?18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала