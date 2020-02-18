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      Зеленский собирает СНБО из-за боя вблизи Золотого

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      Владимир Зеленский созывает СНБО / president.gov.ua

      Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Позже в 12:00 состоится брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

      Владимир Зеленский в фейсбуке сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет принято решение о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции объединенных сил на Донбассе.

      Важно: Бой вблизи Золотого завершился: 1 погиб, 4 ранены

      Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины,
      – добавил Зеленский.

      Утром 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В результате боя погиб 1 украинский военный, еще 4 – получили ранения.

      Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Бой длился примерно с 5 утра до 10:30.

      Важно! Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе уже 13 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: СНБО Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Жертвы Вооруженные силы Украины Украина – Россия Президент Украины Владимир Зеленский
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