Зеленский собирает СНБО из-за боя вблизи Золотого

Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Позже в 12:00 состоится брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Владимир Зеленский в фейсбуке сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет принято решение о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции объединенных сил на Донбассе.

Важно: Бой вблизи Золотого завершился: 1 погиб, 4 ранены

Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины,

– добавил Зеленский.

Утром 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В результате боя погиб 1 украинский военный, еще 4 – получили ранения.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Бой длился примерно с 5 утра до 10:30.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе уже 13 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала