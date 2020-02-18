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      Зеленський збирає РНБО через бій поблизу Золотого

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      Володимир Зеленський скликає РНБО / president.gov.ua

      Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опісля о 12:00 відбудеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

      Володимир Зеленський у фейсбуці повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України буде ухвалено рішення про подальші кроки України у зв'язку з атакою бойовиків на позиції об'єднаних сил на Донбасі.

      Важливо: Бій поблизу Золотого завершився: 1 загиблий, 4 поранених

      Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України,
      – додав Зеленський.

      Вранці 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою загинув 1 український військовий, ще 4 – отримали поранення.

      Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Бій тривав приблизно з 5 ранку до 10:30.

      Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі вже 13 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Володимир Зеленський Новини політики РНБО Жертви Збройні сили України Україна – Росія Президент України
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