Зеленський збирає РНБО через бій поблизу Золотого

Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опісля о 12:00 відбудеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Володимир Зеленський у фейсбуці повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України буде ухвалено рішення про подальші кроки України у зв'язку з атакою бойовиків на позиції об'єднаних сил на Донбасі.

Важливо: Бій поблизу Золотого завершився: 1 загиблий, 4 поранених

Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України,

– додав Зеленський.

Вранці 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою загинув 1 український військовий, ще 4 – отримали поранення.

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Бій тривав приблизно з 5 ранку до 10:30.

Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі вже 13 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу