Бій поблизу Золотого завершився: 1 загиблий, 4 поранених

Вранці 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Станом на 10:24 бій завершився. Однак Україна зазнала втрат.

Унаслідок масштабного бою загинув український воїн, повідомили у пресштабі ООС.

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Окрім того, ще 4 українських військових отримали легкі поранення. Наразі їм надають медичного допомогу.

Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Продовжуємо боронити Україну від агресора,

– розповіли у пресштабі.

Україна зберегла свої позиції, ситуація залишається повністю контрольована.

У ворога: 1 загиблий, 5 – важко поранених.

Що відомо про масштабний бій поблизу Золотого?18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу