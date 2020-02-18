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      Бій поблизу Золотого завершився: 1 загиблий, 4 поранених

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      Бій поблизу Золотого завершився / 24 канал

      Вранці 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Станом на 10:24 бій завершився. Однак Україна зазнала втрат.

      Унаслідок масштабного бою загинув український воїн, повідомили у пресштабі ООС.

      Важливо: Зеленський збирає РНБО

      Окрім того, ще 4 українських військових отримали легкі поранення. Наразі їм надають медичного допомогу.

      Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Продовжуємо боронити Україну від агресора,
      – розповіли у пресштабі.

      Україна зберегла свої позиції, ситуація залишається повністю контрольована. 

      У ворога: 1 загиблий, 5 – важко поранених. 

      Що відомо про масштабний бій поблизу Золотого?18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Збройні сили України Окуповані території Проросійські бойовики Жертви Новини Луганська Новини Донецька Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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