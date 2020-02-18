Бій під Золотим: загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов

У масштабному бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов. Він входив до 72 Окремої механізованої бригади.

Ім'я загиблого бійця повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Гончаренко повідомляє, що загиблий служив у 72 Окремій механізованій бригаді. Максимові було усього 22 роки.

Щодо стану інших чотирьох поранених із цієї ж бригади інформації поки немає: наразі вони у лікарні.

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