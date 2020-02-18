Бій під Золотим: загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов
У масштабному бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов. Він входив до 72 Окремої механізованої бригади.
Ім'я загиблого бійця повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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Гончаренко повідомляє, що загиблий служив у 72 Окремій механізованій бригаді. Максимові було усього 22 роки.
Щодо стану інших чотирьох поранених із цієї ж бригади інформації поки немає: наразі вони у лікарні.
Ворожі сили у бою втратили чотирьох бойовиків.
Що відомо про атаку бойовиків
- Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
- За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, бойовики стріляли зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.
- Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активного наступу та спробували просунутися через лінію розмежування.
- У штабі ООС повідомили про завершення бою о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.
- У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.
- Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.
- Поширена у ЗМІ інформація про захоплення бойовиками українських позицій, за даними РНБО, не відповідає дійсності.
- Володимир Зеленський, реагуючи на масштабний наступ бойовиків, заявив: курс на припинення війни залишається незмінним.
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