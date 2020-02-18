Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов

В масштабном сражении под Золотым 18 февраля погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду.

Имя погибшего бойца сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

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Гончаренко сообщает, что погибший служил в 72 отдельной механизированной бригаде. Максиму было всего 22 года.

О погибшем также появилась информация в соцсетях. Как сообщают в фейсбук-группе Типичный Северодонецк, тело погибшего военного находится у боевиков.

Официальной информации от ВСУ о военном, погибшем сегодня в бою под Золотым, нет.

О состоянии других четырех раненых из этой же бригады информации пока нет: пока они в больнице.

Вражеские силы в бою потеряли четырех боевиков.

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