Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов
В масштабном сражении под Золотым 18 февраля погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду.
Имя погибшего бойца сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
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Гончаренко сообщает, что погибший служил в 72 отдельной механизированной бригаде. Максиму было всего 22 года.
О погибшем также появилась информация в соцсетях. Как сообщают в фейсбук-группе Типичный Северодонецк, тело погибшего военного находится у боевиков.
Официальной информации от ВСУ о военном, погибшем сегодня в бою под Золотым, нет.
О состоянии других четырех раненых из этой же бригады информации пока нет: пока они в больнице.
Вражеские силы в бою потеряли четырех боевиков.
Что известно об атаке боевиков
- Войска оккупантов начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, боевики стреляли из всех видов оружия, в том числе применяли артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров.
- Под огневым прикрытием боевики перешли к активному наступлению и попытались продвинуться через линию разграничения.
- В штабе ООС сообщили о завершении боя в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое – контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых.
- В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
- Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.
- Распространенная в СМИ информация о захвате боевиками украинских позиций, по данным СНБО, не соответствует действительности.
- Владимир Зеленский, реагируя на масштабное наступление боевиков, заявил: курс на прекращение войны остается неизменным.