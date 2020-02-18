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      Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов

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      Под Золотым погиб Максим Хитайлов / Коллаж 24 канала

      В масштабном сражении под Золотым 18 февраля погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду.

      Имя погибшего бойца сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

      Важно! Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно

      Гончаренко сообщает, что погибший служил в 72 отдельной механизированной бригаде. Максиму было всего 22 года.

      О погибшем также появилась информация в соцсетях. Как сообщают в фейсбук-группе Типичный Северодонецк, тело погибшего военного находится у боевиков.

      Официальной информации от ВСУ о военном, погибшем сегодня в бою под Золотым, нет.

      О состоянии других четырех раненых из этой же бригады информации пока нет: пока они в больнице.

      Вражеские силы в бою потеряли четырех боевиков.

      Что известно об атаке боевиков

      • Войска оккупантов начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
      • По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, боевики стреляли из всех видов оружия, в том числе применяли артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров.
      • Под огневым прикрытием боевики перешли к активному наступлению и попытались продвинуться через линию разграничения.
      • В штабе ООС сообщили о завершении боя в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое – контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых.
      • В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
      • Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.
      • Распространенная в СМИ информация о захвате боевиками украинских позиций, по данным СНБО, не соответствует действительности.
      • Владимир Зеленский, реагируя на масштабное наступление боевиков, заявил: курс на прекращение войны остается неизменным.

       

      Бой вблизи Золотого завершился: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
      сегодня
      1965
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Бой возле Золотого Вооруженные силы Украины
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