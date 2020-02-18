Боевики атакуют украинские позиции возле Золотого: есть потери

Утром 18 февраля оккупационные войска атаковали позиции подразделений Объединенных сил. Боевики ведут огонь из запрещенного оружия. Украинские военные понесли потери.

О сложной ситуации в Донбассе информирует штаб ООС.

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Вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный,

– говорится в сообщении.

Под огневым прикрытием боевики перешли к активному наступлению и попытались продвинуться через линию разграничения. На данный момент бой продолжается. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Детали пока неизвестны.

Ранее о масштабных боях на Донбассе сообщил в Фейсбуке редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

В 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого. Идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров,

– написал Бутусов.

По его словам, таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

Бутусов отметил, что штабы и Офис Президента не спешат комментировать ситуацию. "Все боятся что-то сказать, ведь это значит признать, что пустые разговоры о перемирии и "совместных патрулях" разорваны российскими гаубицами на куски", – добавил редактор издания.

В штабе добавляют, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ на атаку ​​боевиков.