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      Украина не применила оружие первой в бою у Золотого, – штаб

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      В пресс-штабе ООС сделали официальное заявление / glavcom.ua

      Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

      Российские наемники после поражения в бою возле Золотого запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых, сообщили в пресс-штабе ООС. У врага: 4 погибших, 6 – тяжело раненых.

      Важно: Российская штурмовая группа захватила позицию ВСУ, – Бутусов

      Украинская армия удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство.

      Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения,
      – пояснили в штабе.

      Командование ООС отметило, что украинские защитники никогда не применяют оружие первыми и всегда выполняют минские договоренности.

      Важно! Согласно 52 статье Устава ООН украинская сторона имеет право отвечать огнем на все провокации пророссийских боевиков.

      Что известно о масштабном бое возле Золотого?18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Погиб 1 украинский воин, еще 5 – получили легкие ранения. По информации журналистов, российская штурмовая группа захватила одну из передовых украинских позиций.

      Бой длился примерно с 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Бой возле Золотого Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Жертвы Новости России Пророссийские боевики Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил
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