Украина не применила оружие первой в бою у Золотого, – штаб

Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

Российские наемники после поражения в бою возле Золотого запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых, сообщили в пресс-штабе ООС. У врага: 4 погибших, 6 – тяжело раненых.

Важно: Российская штурмовая группа захватила позицию ВСУ, – Бутусов

Украинская армия удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения,

– пояснили в штабе.

Командование ООС отметило, что украинские защитники никогда не применяют оружие первыми и всегда выполняют минские договоренности.

Важно! Согласно 52 статье Устава ООН украинская сторона имеет право отвечать огнем на все провокации пророссийских боевиков.

Что известно о масштабном бое возле Золотого?18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Погиб 1 украинский воин, еще 5 – получили легкие ранения. По информации журналистов, российская штурмовая группа захватила одну из передовых украинских позиций.



Бой длился примерно с 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала