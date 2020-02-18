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      Україна не застосувала зброю першою у бою біля Золотого, – штаб

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      У пресштабі ООС зробили офіційну заяву / glavcom.ua

      Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

      Російські найманці після поразки у бої поблизу Золотого запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих, повідомили у пресштабі ООС. У ворога: 4 загиблих, 6 – важко поранених.

      Важливо: Російська штурмова група захопила позицію ЗСУ, – Бутусов

      Українська армія задовольнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність.

      Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу,
      – пояснили у штабі.

      Командування ООС наголосило, що українські захисники ніколи не застосовують зброю першими і завжди виконують мінські домовленості.

      Важливо! Згідно з 52 статтею Статуту ООН українська сторона має право відповідати вогнем на всі провокації проросійських бойовиків. 

      Що відомо про масштабний бій поблизу Золотого?18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Загинув 1 український воїн, ще 5 – отримали легкі поранення. За інформацією журналістів, російська штурмова група захопила одну із передових українських позицій.

      Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Війна на Донбасі Бій біля Золотого Жертви Новини Росії Проросійські бойовики Новини Луганська Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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