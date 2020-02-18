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      Російська штурмова група захопила позицію ЗСУ, – Бутусов

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      Під час бою біля Золотого російська штурмова група захопила позицію ЗСУ / Getty images

      Під час масштабної атаки на Донбасі поблизу Золотого вранці 18 лютого російська штурмова група захопила одну із передових українських позицій.

      Окупанти захопили українську позицію в сірій зоні, про це написав редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

      Дивіться також: Наступ бойовиків біля Золотого – у мережі з'явилося відео обстрілів бойовиків

      Він також зазначив, що масштаб обстрілів – безпрецедентний в останні роки. Під час атаки проросійських бойовиків загинув український воїн. ще 4 отримали поранення.

      Станом на 10.15 в районі Золотого встановлено припинення вогню. Російська штурмова група під прикриттям масованого артилерійського вогню захопила одну з передових українських позицій в сірій зоні,
      – написав Бутусов. 

      Зазначимо, після завершення атаки бойовиків в штабі ООС наголосили, що Україна зберегла свої позиції і ситуація залишається повністю контрольованою.

      Бій біля Золотого 18 лютого: основне

      Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська провели наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.

      Стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24. Через атаку бойовиків загинув український військовий, ще 4 отримали поранення. 

      Реакція Президента. Володимир Зеленський заявив,  у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Також 18 лютого глава держави скликав засідання РНБО.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Бій біля Золотого Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Новини політики Збройні сили України ЗМІ
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