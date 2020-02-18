Російська штурмова група захопила позицію ЗСУ, – Бутусов

Під час масштабної атаки на Донбасі поблизу Золотого вранці 18 лютого російська штурмова група захопила одну із передових українських позицій.

Окупанти захопили українську позицію в сірій зоні, про це написав редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

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Він також зазначив, що масштаб обстрілів – безпрецедентний в останні роки. Під час атаки проросійських бойовиків загинув український воїн. ще 4 отримали поранення.

Станом на 10.15 в районі Золотого встановлено припинення вогню. Російська штурмова група під прикриттям масованого артилерійського вогню захопила одну з передових українських позицій в сірій зоні,

– написав Бутусов.

Зазначимо, після завершення атаки бойовиків в штабі ООС наголосили, що Україна зберегла свої позиції і ситуація залишається повністю контрольованою.

Бій біля Золотого 18 лютого: основне

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська провели наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24. Через атаку бойовиків загинув український військовий, ще 4 отримали поранення.

Реакція Президента. Володимир Зеленський заявив, у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Також 18 лютого глава держави скликав засідання РНБО.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу