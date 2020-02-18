Наступ бойовиків біля Золотого: у мережі з'явилося відео обстрілів бойовиків

Від ранку 18 лютого проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють українські позиції – є втрати. Місцеві жителі публікують відео обстрілів з боку окупантів.

Відео, зняте в тимчасово окупованій Голубівці (до перейменування – Кіровськ), опублікувала користувач Oksana Dykhnich на своїй фейсбук-сторінці.

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Саме з нього проросійські бойовики вели обстріли українських позицій. На опублікованому відео видно, як летять снаряди, ймовірно, в бік позицій української армії.

Бій поблизу Золотого: що треба знати

Вранці 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тирвав від 5 ранку і завершився близько 10:24.

Через атаку бойовиків загинув український воїн, ще 4 отримали поранення. Україна зберегла свої позиції, ситуація залишається повністю контрольованою.

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу