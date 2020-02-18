Наступление боевиков возле Золотого: в сети появилось видео обстрелов боевиков

С утра 18 февраля пророссийские боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции – есть потери. Местные жители публикуют видео обстрелов со стороны оккупантов.

Видео, снятое со стороны временно оккупированной Голубовки (до переименования – Кировск), опубликовала пользователь Oksana Dykhnich на своей фейсбук-странице.

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Именно оттуда пророссийские боевики вели обстрелы украинских позиций. На опубликованном видео видно, как летят снаряды, вероятно, в сторону позиций украинской армии.

Бой возле Золотого: что нужно знать

Утром 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился с 5 утра и завершился около 10:24.

Из-за атаки боевиков погиб украинский воин, еще 4 получили ранения. Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала