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      Наступление боевиков возле Золотого: в сети появилось видео обстрелов боевиков

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      Появилось видео боя под Золотым / Getty images

      С утра 18 февраля пророссийские боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции – есть потери. Местные жители публикуют видео обстрелов со стороны оккупантов.

      Видео, снятое со стороны временно оккупированной Голубовки (до переименования – Кировск), опубликовала пользователь Oksana Dykhnich на своей фейсбук-странице.

      Важиливо: Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого – есть потери

      Именно оттуда пророссийские боевики вели обстрелы украинских позиций. На опубликованном видео видно, как летят снаряды, вероятно, в сторону позиций украинской армии.

      Бой возле Золотого: что нужно знать

      Утром 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился с 5 утра и завершился около 10:24.

      Из-за атаки боевиков погиб украинский воин, еще 4 получили ранения. Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.

      Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Пророссийские боевики Новости политики Разведение войск
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