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      Российская штурмовая группа захватила позицию ВСУ, – Бутусов

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      Во время боя у Золотого российская штурмовая группа захватила позицию ВСУ / Getty images

      Во время масштабной атаки на Донбассе вблизи Золотого утром 18 февраля российская штурмовая группа захватила одну из передовых украинских позиций.

      Оккупанты захватили украинскую позицию в серой зоне, об этом написал редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице.

      Смотрите также: Наступление боевиков у Золотого – в сети появилось видео обстрелов боевиков

      Он также отметил, что масштаб обстрелов – беспрецедентный за последние годы. Во время атаки пророссийских боевиков погиб украинский воин, еще 4 получили ранения.

      По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне,
      – написал Бутусов.

      Отметим, после завершения атаки боевиков в штабе ООС отметили, что Украина сохранила свои позиции и ситуация остается полностью контролируемой.

      Бой у Золотого 18 февраля: основное

      Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Утром 18 февраля оккупационные войска провели самую масштабную с 2018 года атаку по позициям подразделений Объединенных сил.

      Стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно с 5 утра и до 10:24. Из-за атаки боевиков погиб украинский военный, еще 4 получили ранения.

      Реакция президента. Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой возле Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Также 18 февраля глава государства созвал заседание СНБО.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Бой возле Золотого Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Новости политики Вооруженные силы Украины СМИ
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