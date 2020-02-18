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      Хомчак о бое у Золотого: все наши позиции под контролем ВСУ

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      Все наши позиции под контролем ВСУ, – Хомчак / Минобороны

      Все украинские позиции в районе Золотого, где 18 февраля пророссийские боевики совершили атаку, остаются под контролем вооруженных сил.

      По состоянию на 12 часов ситуация стабильная. Огонь прекратился. Об этом сказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак по итогам заседания СНБО.

      Хомчак отметил, что примерно с 10 часов пророссийские боевики запросили режим тишины, чтобы забрать убитых и раненых.

      В районе 5 часов 15 минут штурмовыми группами они (русские наемники – 24 канал) предприняли попытку в трех направлениях атаковать наблюдательные посты передовых позиций – на промежутке от Новотошковского до Жолобка,
      – пояснил Хомчак.

      Начальник Генштаба отметил, что украинские воины дали ответ врагу. Нападение штурмовых групп оккупантов отбили силами 72 и 93 отдельных механизированных бригад.

      Отметим, СМИ сообщают, что российская штурмовая группа захватила одну из передовых украинских позиций во время утренней атаки 18 февраля. 

      Бой возле Золотого 18 февраля: основное

      • Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Утром 18 февраля оккупационные войска осуществили самую масштабную с 2018 года атаку на позиции подразделений Объединенных сил.
      • Стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно с 5 утра и до 10:24.
      • Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин, 3 получили ранения и 2 –контузию. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
      • Со стороны пророссийских боевиков – 4 человека погибли и 6 раненых.

      Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

      Реакция президента. Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой возле Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский уверен, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны.

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      Теги: Руслан Хомчак Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Бой возле Золотого Новости политики
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