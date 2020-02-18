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      Хомчак про бій біля Золотого: усі наші позиції під контролем ЗСУ

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      Усі наші позиції під контролем ЗСУ, – Хомчак / Міноборони

      Усі українські позиції у районі Золотого, де 18 лютого проросійські бойовики здійснили атаку, залишаються під контролем Збройних Сил.

      Станом на 12 годину ситуація стабільна, вогонь припинився. Про це сказав начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак за підсумками засідання РНБО.

      Про головне: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого – все, що відомо

      Хомчак зазначив, що приблизно з 10 години проросійські бойовики запросили режим тиші, щоб забрати вбитих і поранених.

      В районі 5 годин 15 хвилин штурмовими групами вони (російські найманці – 24 канал) здійснили спробу по трьох напрямках атакувати спостережні пости передових позицій – на проміжку від Новотошківського до Жолобка,
      – пояснив він.

      Начальник Генштабу наголосив, що українські воїни дали відповідь ворогові. Напад штурмових груп окупантів відбили силами 72 і 93 окремих механізованих бригад.

      Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що російська штурмова група захопила одну із передових українських позицій під час ранкової атаки 18 лютого. 

      Бій біля Золотого 18 лютого: основне

      • Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська здійснили наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.
      • Стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24. 
      • Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн, 3 отримали поранення і 2 – контузію. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. 
      • ​З боку проросійських бойовиків – 4 особи загинули і 6 поранених. 

      Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

      Реакція Президента. Володимир Зеленський заявив, у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський впевнений, що ця провокація не змінить курс на припинення війни. 

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      Теги: Руслан Хомчак Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Бій біля Золотого Новини політики
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