Хомчак про бій біля Золотого: усі наші позиції під контролем ЗСУ

Усі українські позиції у районі Золотого, де 18 лютого проросійські бойовики здійснили атаку, залишаються під контролем Збройних Сил.

Станом на 12 годину ситуація стабільна, вогонь припинився. Про це сказав начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак за підсумками засідання РНБО.

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Хомчак зазначив, що приблизно з 10 години проросійські бойовики запросили режим тиші, щоб забрати вбитих і поранених.

В районі 5 годин 15 хвилин штурмовими групами вони (російські найманці – 24 канал) здійснили спробу по трьох напрямках атакувати спостережні пости передових позицій – на проміжку від Новотошківського до Жолобка,

– пояснив він.

Начальник Генштабу наголосив, що українські воїни дали відповідь ворогові. Напад штурмових груп окупантів відбили силами 72 і 93 окремих механізованих бригад.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що російська штурмова група захопила одну із передових українських позицій під час ранкової атаки 18 лютого.

Бій біля Золотого 18 лютого: основне

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська здійснили наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн, 3 отримали поранення і 2 – контузію. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

​З боку проросійських бойовиків – 4 особи загинули і 6 поранених.

Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

Реакція Президента. Володимир Зеленський заявив, у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський впевнений, що ця провокація не змінить курс на припинення війни.