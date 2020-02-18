Зеленский о бое у Золотого: Эта провокация не изменит курс Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал провокацией события, произошедшие утром у Золотого на Донбассе. В то же время он заверил, что эти события не изменят курс, которым идет Украина.

Как отметил президент, перед брифингом провели заседание СНБО. И начали его с вопроса провокации, которая состоялась утром на контактной линии.

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"Хочу вам сказать, что у нас – мощная армия. Провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Но, несмотря на это, хочу вам сказать, что ситуация полностью под контролем нашей армии и начальника Генштаба", – отметил Зеленский.

Он заверил, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. По словам Зеленского говорится о курсе к тому, что Украина идет уверенно и приближается к прекращению войны и к миру.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семье погибшего бойца и пожелал здоровья раненым.

Вследствие боя у Золотого один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что бой под Золотым – не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану (сегодня в Украине отмечают годовщину боя под Дебальцево 2015 года – 24 канал), которая никогда не заживет полностью. А это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами.



Зеленский на брифинге относительно боя под Золотым

Что известно о бое у Золотого

Он начался примерно в 5 утра 18 февраля. По информации штаба Объединенных сил, боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что грохот от артиллерии прекрасно слышали жители Северодонецка, Лисичанска и Попасной.

Пули долетают до Золотого. В Новотошковском попадание в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда – "наблюдать, а не отвечать,

– написал в фейсбуке советник председателя Луганской ОГА Виталий Шведов.

Во время атаки оккупанты применяли минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Впоследствии, прикрываясь обстрелами украинцев, оккупанты перешли к активным наступательным действиям и даже предприняли попытку перейти через линию разграничения.

Примерно в 10:00 стало известно, что бой завершился. В результате был ликвидирован один боевик и еще пять получили тяжелые ранения.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация – полностью контролируется. Продолжаем защищать Украину от агрессора", – заверили в штабе.

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Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала