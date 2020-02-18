Брифинг СНБО относительно боя в Золотом: онлайн-трансляция

В Офисе Президента проходит брифинг с участием руководителей оборонного сектора Украины. Главной темой мероприятия стало наступление боевиков на украинской позиции у Золотого. Здесь в конце октября – начале ноября состоялось разведение войск. Смотрите онлайн-трансляцию брифинга.

Брифинг проводят секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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За час до этого в СНБО провели заседание. На нем также обсудили атаку боевиков у Золотого. Кроме того, обсудили и приняли решение о дальнейших шагах.

Смотрите видео брифинга СНБО относительно ситуации в Золотом

Что известно о бое у Золотого

Он начался примерно в 5 утра 18 февраля. По информации штаба Объединенных сил, боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что грохот от артиллерии прекрасно слышали жители Северодонецка, Лисичанска и Попасной.

Пули долетают до Золотого. В Новотошковском попадание в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда – "наблюдать, а не отвечать",

– написал в фейсбуке советник председателя Луганской ВГА Виталий Шведов.

Во время атаки оккупанты применяли минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Впоследствии, прикрываясь обстрелами украинцев, оккупанты перешли к активным наступательным действиям и даже предприняли попытку перейти через линию разграничения.

Примерно в 10:00 стало известно, что бой завершился. В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь. Что касается потерь противника, то ликвидирован один боевик и еще пять получили тяжелые ранения.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация – полностью контролируется. Продолжаем защищать Украину от агрессора", – заверили в штабе.

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Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала