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      Брифінг РНБО щодо бою в Золотому: онлайн-трансляція

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      Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу РНБО щодо бою в Золотому / Noah Brooks Photo

      В Офісі Президента проходить брифінг за участю керівників оборонного сектора України. Головною темою заходу став наступ бойовиків на українські позиції біля Золотого. Тут наприкінці жовтня – на початку листопада відбулося розведення військ. Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу.

      Брифінг проводять секретар РНБО Олексій Данілов і голова Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак. Також взяв участь президент Володимир Зеленський. 

      До теми! Зеленський збирає РНБО через бій поблизу Золотого

      За годину до цього в РНБО провели засідання. На ньому також обговорили атаку бойовиків біля Золотого. Крім того, обговорили та ухвалили рішення про подальші кроки.

      Дивіться відео брифінгу РНБО щодо ситуації в Золотому 

       

      Що відомо про бій біля Золотого

      Він розпочався приблизно о 5 ранку 18 лютого. За інформацією штабу Об’єднаних сил, бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що гуркіт від артилерії прекрасно чули жителі Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної.

      Кулі долітають до Золотого. У Новотошківському влучання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда – "наблюдать, не отвечать,
      – написав у фейсбуці радник голови Луганської ОДА Віталій Шведов.

      Під час атаки окупанти застосовували міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Згодом, прикриваючись обстрілами українців, окупанти перейшли до активних наступальних дій та навіть здійснили спробу перейти через лінію розмежування.

      Приблизно о 10:00 стало відомим, що бій завершився. У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень, і їм надають усю необхідну допомогу. Щодо втрат противника, то ліквідовано одного бойовика та ще п’ять отримали важкі поранення.

      "Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація – повністю контрольована. Продовжуємо боронити Україну від агресора", – запевнили у штабі.

      Детальніше! Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: є втрати


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил РНБО
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