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      Зеленський про бій біля Золотого: Ця провокація не змінить курс України

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський назвав провокацією події, що відбулися вранці біля Золотого на Донбасі. Водночас він запевнив, що ці події не змінять курс, яким іде Україна.

      Як зазначив президент, перед брифінгом провели засідання РНБО. І почали його з питання провокації, яка відбулась вранці на контактній лінії.

      Зверніть увагу! Брифінг РНБО щодо бою в Золотому: онлайн-трансляція

      "Хочу вам сказати, що у нас – потужна армія. Провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Але, попри це, хочу вам сказати, що ситуацію повністю контролює наша армія та начальник Генштабу", – зауважив Зеленський. 

      Він запевнив, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. За словами Зеленського мовиться про курс до того, що Україна йде впевнено та наближається до припинення війни та до миру.

      Крім того, Зеленський висловив співчуття родині загиблого бійця та побажав здоров'я пораненим. 

      Внаслідок бою біля Золотого один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень, і їм надають усю необхідну допомогу.

      Раніше Володимир Зеленський зазначав, що бій під Золотим – не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану (сьогодні в Україні відзначають роковини бою під Дебальцевим 2015 року – 24 канал), яка ніколи не загоїться повністю. А це спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.

      Зеленський, РНБО, брифінг, бій під Золотим, Донбас
      Зеленський на брифінгу щодо бою під Золотим 

      Що відомо про бій біля Золотого

      Він розпочався приблизно о 5 ранку 18 лютого. За інформацією штабу Об’єднаних сил, бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що гуркіт від артилерії прекрасно чули жителі Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної.

      Кулі долітають до Золотого. У Новотошківському влучання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда – "наблюдать, не отвечать,
      – написав у фейсбуці радник голови Луганської ОДА Віталій Шведов.

      Під час атаки окупанти застосовували міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Згодом, прикриваючись обстрілами українців, окупанти перейшли до активних наступальних дій та навіть здійснили спробу перейти через лінію розмежування.

      Приблизно о 10:00 стало відомим, що бій завершився. У результаті було ліквідовано одного бойовика та ще п’ять отримали важкі поранення. Крім того, втрат зазнала й українська армія. 

      "Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація – повністю контрольована. Продовжуємо боронити Україну від агресора", – запевнили у штабі.

      Детальніше! Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: є втрати


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Бій біля Золотого Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Операція Об'єднаних сил
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