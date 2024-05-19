Коли ж чекати такого потепління, де прогнозують найвищу температуру, передає 24 Канал.
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В Україні пригріє до +28 градусів
В Укргідрометцентрі прогнозували, що упродовж 19 – 21 травня вночі в Україні 7 – 14 градусів, вдень 19 – 26. Прохолодніше лише в Карпатах. Зокрема, 3 – 10 градусів і 13 – 20 відповідно.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах далі буде ще тепліше. Так, уже 23 травня в багатьох областях температура повітря може сягнути до 27 градусів, а подекуди ще вище. Зокрема, на Донеччині та Луганщині до +28.
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Орієнтовний прогноз погоди на 23 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яким буде літо в Україні
- Відповідно до прогнозів, які дають основні світові кліматичні центри, очікується, що червень в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищий за норму.
- "При цьому найбільш аномальною температура може бути на Заході України, а також на Південному Сході", – розповіла метеорологиня Віра Балабух.
- Також додала, що в червні дуже ймовірний дефіцит опадів на всій території України.
- У липні температура може бути вищою за кліматичну норму на 2 градуси.
- До речі, саме липень на більшості території України є найспекотнішим місяцем. Протягом цього періоду спостерігаються найвищі температури.
- "І якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на два градуси вищою за норму, то можна припустити, що й у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня можуть мати найвищі температури повітря", – зазначила експертка.
- Віра Балабух підсумувала, що загалом це літо очікується тепле, втім, не спекотне, – без значних аномально високих температур повітря.