Ця весна багата на зливи з градом. Раніше таке було у Києві.

До теми Мережу вразив фантастичний захід сонця в українських містах: надихаючі фото та відео

Град та злива у Дніпрі

У Дніпрі іде злива. На Слобожанському проспекті навіть з градом,

– написали місцеві пабліки.

Потужна злива з градом у Дніпрі: дивіться відео

Містян закликали не лякатися грому. На жаль, останнім часом це попередження лунає дедалі частіше, адже дуже легко сплутати гуркіт грому з потужним вибухом.

Град у Дніпрі: дивіться відео

Помітно, що він досить великий. Дехто зауважив, що град був навіть розміром з яйце.

На жаль, після сильної зливи місто затопило. На вже згаданому Слобожанському проспекті не витримали зливи. Слід сказати, що це одна з головних вулиць міста, розташована на лівому березі річки Дніпро.

Дніпро затопило 18 травня: вражаючий ролик

Як бачимо, від доріг залишилися лише стовпчики. Люди змушені йти у воді, адже вона всюди.

"На проспекті Петра Калнишевського можна на човнах виходити", – в'їдливо написали користувачі. А це також одна з центральних вулиць міста.

Затоплений проспект Петра Калнишевського у Дніпрі: промовисте відео

Машини також їдуть у воді, бо інших варіантів нема.

Автівки затопило по бампер, але вони рухаються: дивіться відео з Дніпра

А на десерт – веселка

Утім, після зливи дніпряни побачили веселку. І не просту, а подвійну.

Подвійна веселка у Дніпрі: гарне відео

Символізм у погодних явищах

Веселки також часто бачать цієї весни. А ще неймовірні заходи сонця: кияни ділилися фото яскраво-помаранчевого неба наприкінці березня. Красу зафіксували і кореспонденти 24 Каналу.

У мережі навіть побачили певний символізм, мовляв, хай яка злива буде, усе одно вийде сонце. І провели паралелі з сусупільно-політичною ситуацією.