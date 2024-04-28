Українці живуть у божевільний час, де тяжкі новини з фронту сусідять із адресами інстаграмних кав'ярень. На щастя, природа підтримує нас: завдяки Силам оборони ми маємо змогу милуватися квітами, планувати поїздки у ботсад на світанку або похід у ту ж таки кав'ярню. Цінуймо те, що маємо сьогодні, і не забуваймо донатити, щоб настало завтра!

До теми Після кожного дощу буде сонце: неймовірні фото столиці, омитої зливою

Найгарніше сідало сонце на Півдні та Сході

Там було найбільше багатство відтінків у вечірньому небі. На окремих фото можна навіть помітити, як один колір замінюється на інший.

Захід сонця у Миколаєві / Фото місцевих пабліків

У Дніпрі бачили і веселку. Особливо фантастичний вигляд вона мала на тлі зефірного-рожевого неба – бракувало тільки поні!

Веселка увечері в Дніпрі: дивіться відео

Милуватися природою можна без кінця. Палітра барв вражає!

Журналісти одеського видання "Думська" зробили цілу добірку жовтогарячих фото.

Одеський захід сонця 28 квітня / Фото "Думська"

Підписники місцевих пабліків також щедро поділилися красою.

Неймовірний вечір в Одесі / Фото місцевих пабліків

А також показали, як небо зливається з морем.

З одного боку багрянець, з іншого – синява: дивіться захід в Одесі

Харків'яни не лишилися осторонь і показали те, що спіймали у кадр. Там також була веселка

Захід сонця в Харкові: дивіться ролик

Нарешті, в Києві також зробили непогані кадри.

Сонце заходить у Києві 28 квітня / Фото Ірини Вихрущ, 24 Канал

А журналісти одного з пабліків створили цілий таймлапс, підписавши його "Момент спокою серед хаосу".

Як у Києві день змінюється на ніч: дивіться відео

Цікаво! Ще більше кольорів є в небі Антарктиди, їх зафіксували наші полярники. Дивіться і релаксуйте.