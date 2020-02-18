Совбез ООН проводит заседание из-за Украины: онлайн-трансляция

В Нью-Йорке Совет безопасности ООН проводит заседание по пятой годовщине подписания минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии представляет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В 22:00 по киевскому времени стороны начали обсуждать выполнение минских договоренностей.

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Смотрите видеотранасляцию заседания Совбеза ООН:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что инициатива России является ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии. 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по агрессии России и ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Важно: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Штурмовая группа оккупантов под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь.

К слову, 12 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Представители Украины, ОБСЕ и России обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.

О чем договорились на заседание ТКГ:

Согласовали один из участков разведения в районе поселка Гнутово.

Стороны акцентировали внимание на необходимости обеспечения режима прекращения огня.

Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ.

Украина передала уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить.

Что такое Совет безопасности ООН?Совет безопасности Организации Объединенных Наций – это орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами ООН. Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016–2017 годах.