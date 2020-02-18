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      Совбез ООН проводит заседание из-за Украины: онлайн-трансляция

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      Совет Безопасности ООН проводит заседание / twitter.com/UKUN

      В Нью-Йорке Совет безопасности ООН проводит заседание по пятой годовщине подписания минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии представляет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      В 22:00 по киевскому времени стороны начали обсуждать выполнение минских договоренностей.

      Актуально: Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

      Смотрите видеотранасляцию заседания Совбеза ООН:

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что инициатива России является ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии. 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по агрессии России и ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

      Важно: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Штурмовая группа оккупантов под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь.

      К слову, 12 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Представители Украины, ОБСЕ и России обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.

      О чем договорились на заседание ТКГ:

      • Согласовали один из участков разведения в районе поселка Гнутово.
      • Стороны акцентировали внимание на необходимости обеспечения режима прекращения огня.
      • Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ.
      • Украина передала уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить.

      Что такое Совет безопасности ООН?Совет безопасности Организации Объединенных Наций – это орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами ООН. Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016–2017 годах.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России Украина – Россия Минские договоренности ООН
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