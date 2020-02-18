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      Радбез ООН проводить засідання через Україну: онлайн-трансляція

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      Рада Безпеки ООН проводить засідання / twitter.com/UKUN

      У Нью-Йорку Рада безпеки ООН проводить засідання через п'яту річницю укладання мінських угод. Ініціатором зустрічі виступила Росія. Україну у дискусії представляє міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

      О 22:00 за київським часом сторони розпочали обговорювати виконання мінських домовленостей.

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      Дивіться відеотранасляцію засідання Радбезу ООН:

      Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що ініціатива Росії є очікуваним, традиційним та перевіреним трюком російської дипломатії. 20 лютого Генеральна Асамблея ООН проведе засідання щодо агресії Росії та ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

      Важливо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Штурмова група окупантів під прикриттям масованого артилерійського вогню захопила одну з передових українських позицій у так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень, і їм надають усю необхідну допомогу.

      До слова, 12 лютого у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Представники України, ОБСЄ та Росії обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі.

      Про що домовилися на засідання ТКГ:

      • Погодили одну з ділянок розведення у районі селища Гнутове.
      • Сторони акцентували увагу на необхідності забезпечення режиму припинення вогню.
      • Українська сторона наполягає на забезпеченні цілковитої безпеки роботи СММ ОБСЄ.
      • Україна передала уточнений список людей, яких офіційний Київ прагне звільнити.

      Що таке Рада безпеки ООН?Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй – це орган, який відповідальний за підтримку міжнародного миру та безпеки. Постійними членами Радбезу є Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу у 2016 – 2017 роках.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Мінські домовленості Новини Росії ООН
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