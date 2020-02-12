Підсумки засідання ТКГ у Мінську: про що домовилися сторони

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Цікаво, що захід пройшов у 5 річницю підписання мінських угод.

Про результати зустрічі у фейсбуці повідомила Дарка Оліфер, речниця керівника української делегації Леоніда Кучми.

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Про що домовилися у Мінську

Сторони практично погодили одну з ділянок розведення у районі селища Гнутове. Цю ділянку раніше запропонувала українська сторона. Триває робота над погодженням інших ділянок, які пропонувала українська сторона.

Окрім Гнутового, українська сторона пропонує розвести сили біля залізничного мосту в Станиці Луганській та біля населеного пункту Новоселівка Друга, що неподалік Авдіївки. У 2019 році розведення сил відбулося у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

Сторони вкотре акцентували увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Його зараз постійно порушують просійські збройні формування.

Українська сторона наполягає на забезпеченні цілковитої безпеки роботи СММ ОБСЄ. Крім того, співробітники місії повинні мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом. За даними спостерігачів, від початку 2019 їхні патрулі 146 разів не допустили на окуповані території Донбасу.

Українські представники в гуманітарній підгрупі передали уточнений список людей, яких офіційний Київ прагне звільнити. Водночас сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти.

Востаннє обмін полоненими між Україною та бойовиками відбувся 29 грудня 2019 року Тоді додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 особи. Зі списком українців, що залишилися в полоні бойовиків, можете ознайомитися за цим посиланням.

​До наступного засідання ТКГ в Мінську мають розробити проєкт дорожньої карти з відкриття контрольного пункту в’їзду – виїзду в Золотому та Щасті.

У підгрупі з соціально-економічних питань обговорили питання водозабезпечення всього Донбасу. Сьогодні вони є критичними та потребують дієвих з кроків всіх учасників Мінського процесу, зокрема із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Україна вкотре наголосила на проблемі повернення української державної та приватної власності на окупованих територій Донбасу. Зокрема, українські представники надали перелік підприємств, власники яких звернулися до правоохоронних органів України щодо втрати свого майна.

У політичній підгрупі українська сторона акцентувала увагу на необхідності виконання резолюції ПАРЄ від 30 січня 2020 року. Вона містить безпосередні вимоги щодо Росії. Зокрема, у документі зазначено важливість повного виконання мінських угод з боку Кремля. Водночас від Росії вимагають припинити військове вторгнення та підтримку незаконних збройних формувань на Сході України. Україна заявила, що саме повне припинення вогню, виведення з Донбасу збройних формувань та військової техніки, відновлення контролю над кордоном є базовою передумовою для початку політичного процесу, зокрема щодо виборів.

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Що відомо про ТКГ у Мінську? Її повна назва – Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України. Складається вона з представників України, ОБСЄ та Росії. А сформували групу як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на Сході України. Очолює українську делегацію другий президент Леонід Кучма.