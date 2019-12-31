Відомі імена українців, які залишилися в полоні бойовиків після обміну: список

У полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу залишаються кілька десятків українців. Серед них і підлітки, про утримання яких знають родичі і українські правозахисні організації, але яких чомусь не "підтвердили" окупанти під час переговорів у Мінську.

Відомо, про утримання 10 цивільних і приблизно 2 десятки військових, пише "Радіо Свобода".

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Непідтверджені проросійськими бойовиками цивільні:

Валерій Матюшенко – підприємець, музикант. Бойовики "ДНР" схопили його у рідному Кальміуському 15 липня 2017 року та дали йому 10 років в’язниці за "шпигунство". Зараз він начебто утримується в Макіївці.

Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Але бойовики жодного разу не повідомляли про нього.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. Підлітків засудили за "тероризм" та "диверсійну діяльність" до 10-15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.

Наступного дня після обміну 29 грудня ватажок таке званої "ДНР" Денис Пушилін їх "помилував", але чи відпустили підлітків, поки невідомо.

Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики "ЛНР" дали йому 6 років тюрми за "розпалювання ворожнечі" та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі "ВКонтакте". Наразі хлопець утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60 у селі Лозовське Луганської області.

Вадим Дреєв – 50-річний луганчанин, який зник у квітні 2019 року, а згодом був звинувачений угрупованням "ЛНР" у підриві пам’ятників на підконтрольній бойовикам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи.

Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець. Його засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією за "розбої, що завдали непоправних збитків республіці". За даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.

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Бойовики не підтвердили приблизно 2 десятки військових

За словами одного з 12 звільнених військових, лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії:

Юрій Гордійчук;

Павло Корсун;

Віктор Шайдов.

Усі вони із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання "ДНР" 22 травня 2019 року. Інших прізвищ видання не називає.

Журналістка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко у фейсбуці також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила не обмінювати.

Зокрема, це:

Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.

Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року.

​Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року.

Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019 року.

Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії.

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Проросійські бойовики поширювали відео з полоненими українськими військовими, де ті нібито зізнавались, що пішли на фронт, щоб заробити, або під тиском, розповідали про безлад та пияцтво в ЗСУ, тощо.

Однак побратими військових повідомляли, що вони могли розповідати подібні речі на відео, бо зазнали психологічного та фізичного тиску окупантів.

Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

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