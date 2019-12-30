Поштовх до миру: що пишуть західні медіа про обмін полоненими

29 грудня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Низка світових ЗМІ назвали це подією дня, що може сприяти завершенню війни на Донбасі. Проте все не так однозначно. Розповідаємо, яким побачили обмін закордонні аналітики та які висновки вони зробили щодо цього.

Цього разу Україна передала представникам окупаційних адміністрацій 124 особи (плюс ще 17 захотіли залишитися в Україні). Натомість з ОРДЛО повернулися 76 полонених українців (ще 5 залишилися на окупованій території через родину).

Суперечливий обмін

Al-Jazeera зазначає, що подію не варто сприймати однозначно. Так, обмін відбувся внаслідок переговорів між Путіним та Зеленським 9 грудня, де президенти домовилися про певні заходи щодо деескалації єдиної активної війни в Європі – на Донбасі.

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При цьому Зеленський зіштовхнувся з критикою співгромадян з самого початку, коли відкрито проявив готовність вести переговори з Путіним.

Критики кажуть, що він, можливо, занадто сильно скомпрометувався… З іншого боку він переміг на виборах, пообіцявши закінчити цей конфлікт,

– пише видання.

У цій же ситуації журналіст Al-Jazeera зазначає: деякі українці незадоволені тим, що силовики, звинувачені у вбивствах "євромайданівців", є одними з тих, кого передали. Тут згадують і про відкритий лист родин жертв до Зеленського, які попередили: звільнення підозрюваних може призвести до "хвилі протестів".

При цьому, ще багато українців, зокрема жителів анексованого Криму, перебувають у полоні Кремля. І саме російська позиція заважає вирішити конфлікт на Донбасі. Незважаючи на обмін полоненими, припинення вогню досі немає – проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські території.



Зеленський та рідні полонених у аеропорту / Фото: Facebook ОПУ

Цей обмін, як і сама війна, – нерівномірний

"Камери показали, як матері обіймають своїх синів на українській стороні, обіймають жінок, передають їм телефони, щоб вони могли зателефонувати родинам", – передає найбільш щемливий момент обміну Der Spiegel.

Згадують і одну із 16 звільнених жінок, Олену Сорокіну, яка на своїй білій куртці синьою ручкою написала: "Моя держава – Україна". Також на свободу відпустили журналіста Станіслава Асеєва.

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Повернення 12 військових та 64 цивільних осіб після років ув'язнення стало головною темою в українських ЗМІ перед Новим роком, пише видання. Обмін є найбільшим за два роки, але, все ж, не у форматі "всіх на всіх".

Для Києва він має стати лише початком подальших передач в’язнів. За даними України, на анексованому Кримському півострові досі утримують десятки політв'язнів, а також – десятки військових і цивільних осіб у Донецькій та Луганській областях, окупованих проросійськими бойовиками.



Одна зі звільнених написала на куртці "Моя держава – Україна" / ОПУ

Зеленському знову довелося заплатити високу ціну за звільнення солдатів і цивільних: Україна передала п'ять бійців "Беркута", підозрюваних у вбивствах демонстрантів під час протестів у 2014 році. Родичі жертв безуспішно намагалися перекрити доступ до київської в'язниці, де сиділи офіцери.

Це ще раз показує, наскільки нерівномірно ведеться війна на сході України. Без поступок з боку Кремля, який фінансово, військово та ідеологічно підтримує сепаратистів, конфлікт навряд чи просунеться.

Підхід Зеленського можна назвати прагматичним. Але успіх завжди залежить від ввічливості Путіна. А, на відміну від Зеленського, Путін не перебуває під тиском, щоб якомога швидше досягти результатів.

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Обмін розглядався як успіх для Володимира Зеленського, який пообіцяв звільнити всіх затриманих та домовитись про врегулювання конфлікту на сході України. Але йому довелося заплатити високу ціну. Так пише The New York Times, маючи на увазі, знову ж таки, звільнення "беркутівців".

Проросійська сторона вимагала звільнити останніх, яких утримували з причин, не пов'язаних із війною. Чоловіків звинувачували у розстрілі "майданівців", але ніколи не засуджували. А цей обмін, здавалося б, виводить їх за межі правосуддя.



Бранці не бачили рідних роками / Фото: Facebook ОПУ

Деякі ув'язнені, які тримаються в Україні, відмовилися брати участь у обміні, який би відправив їх жити в ізольовані сепаратистські регіони на сході, відомі як народні республіки, вважаючи за краще відбувати покарання в українських в’язницях.

Цей обмін, як і попередні, використали не лише для звільнення бранців, які роками не бачили своїх близьких, зазначає видання. А і для досягнення більш широких стратегічних цілей у вирішенні конфлікту.

Крок до мирної угоди

Десятки в'язнів перейшли через блокпост на лінії фронту під пильним наглядом озброєних військових з обох сторін. Десятки тисяч глядачів спостерігали за цим у прямому ефірі, пише The Financial Times.

У спільній заяві президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що вітають обмін полоненими та дякують тим, хто бере участь у переговорах. Посольство США в Києві також привітало повернення звільнених полонених, "як було домовлено на саміті 9 грудня".

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Однак низка аналітиків кажуть, що повністю мирну угоду буде надзвичайно важко досягти, враховуючи те, наскільки закріпилися обидві сторони.



Зеленський, як і його попередник Петро Порошенко, відмовився від російських вимог щодо надання автономії східним регіонам, пропонуючи натомість надати їм ту саму децентралізовану форму правління, що реалізується в інших частинах України.

Сьогодні обмін полоненими на Донбасі принесе полегшення особам, що їх стосуються, та їхнім родинам, але це не наблизить мир… Конфлікт швидше заморожений, ніж вирішений.

Також FT цитує українського режисера Олега Сенцова, який розкритикував рішення про здачу "беркутівців" та неспроможність Зеленського забезпечити повернення всіх українців, які утримуються в Росії: "Україна передає справжніх вбивць... це є кроком, який позбавляє нас найважливішої [речі] – справедливості".



Полонені повертаються на Батьківщину / Фото: Facebook ОПУ

Символічний крок уперед

"Цей обмін – велика справа в контексті українсько-російських відносин та війни, що триває… Імпульс для розв’язання війни затримався майже на три роки за часів п’ятого президента України Петра Порошенка. Мирні переговори між Києвом та Москвою були відновлені після обрання Зеленського", – пише журналіст Vox.

Видання додає: обмін символізує просування в мирних переговорах. Навіть звільнення підозрюваних у розстрілах на "Євромайдані" силовиків, що розкритикували багато українців, не можна вважати повною "зрадою": уряд пообіцяв, що ці офіцери все ще будуть стикатися з судами. Також від них вимагатимуть співпраці з правоохоронними органами, незважаючи на звільнення.

Незважаючи на те, що обмін є дещо суперечливим в межах України, європейські лідери заявили, що вони бачать це як крок до миру.

Завершення конфлікту, як очікується, не буде легким завданням для Зеленського. Почасти тому, що Росія має набагато більший військовий ресурс, а також тому, що Путін – агресивний переговорник, який завжди намагається розширити російський вплив у регіоні.

Ще більше ускладнює справи зв'язок Зеленського з "сагою" про імпічмент Трампа.

Зеленський ще не мав зустрічі з Дональдом Трампом, про яку він неодноразово просив. А вона б подала сигнал Росії, що Вашингтон твердо стоїть за Києвом. Сам же факт, що цього не сталося, послабив переговорну позицію Зеленського з Путіним, вважають експерти.

В цілому видання резюмує: хоч поки обмін полоненими не ознаменував кінця конфлікту, зараз, здавалося б, все рухається у напрямку стабільності.



Скільки українців у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу