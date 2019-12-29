Обмін полоненими: 25 українців вже на Батьківщині – список

Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх" розпочався вранці 29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині. На Батьківщину повертаються українці, яких бойовики незаконно утримували на окупованому Донбасі. Серед них багато військових, яких окупанти захопили у полон під час війни.

Про цей обмін 9 грудня домовилися президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі. Реально він розпочався близько 11 ранку 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" поблизу Горлівки.

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За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційних адміністрацій 87 осіб. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернуться 80 полонених. 25 з них вже передали українській стороні.

Кого Росія вже повернула Україні – список

Іван Дєєв,

Юрій Євтушок,

Едуард Алоян,

Вікторія Вороніна,

Роман Картишко,

Тетяна Горбуліч,

Володимир Данильченко,

Валентина Єременко,

Сергій Іванчук,

Денис Олійник,

Анастасія Мухіна,

Олександр Павуків,

Михайло Сікацкій,

Анатолій Семеренко,

Олена Сорокіна,

Валерій Тарасюк,

Андрій Яровий.

Також в Україну мають повернутися такі військові:

Сергій Глондара,

Олександр Коріньков,

Василь Жемелінського,

Борис Пундор,

Богдан Пантюшенко та інші.



Підконтрольні РФ бойовики повертають Україні полонених

Кого Україна може повернути Росії – список

Валерій Кірсанов – коригувальник обстрілу Маріуполя у січні 2015 року. Тоді загинуло понад 30 мирних жителів, ще 128 були поранені. Кірсанов зізнався у співпраці з ФСБ РФ, його засудили до 9 років в'язниці. 15 серпня 2019 року він вийшов з СІЗО за законом Савченко.

– коригувальник обстрілу Маріуполя у січні 2015 року. Тоді загинуло понад 30 мирних жителів, ще 128 були поранені. Кірсанов зізнався у співпраці з ФСБ РФ, його засудили до 9 років в'язниці. 15 серпня 2019 року він вийшов з СІЗО за законом Савченко. Микола Бутрименко – фермер, якого обвинувачують у загибелі 10 українських військових. Він влітку 2014 року здав позицію українських захисників ворогу.

– фермер, якого обвинувачують у загибелі 10 українських військових. Він влітку 2014 року здав позицію українських захисників ворогу. Дар'я Мастікашева – підозрювана у держзраді. У 2017 році була організаторкою виїзду до РФ колишніх українських військових під приводом роботи на будівельних об’єктах. Далі їх хотіли використовувати для диверсій, зрежисованих російськими спецслужбами.

– підозрювана у держзраді. У 2017 році була організаторкою виїзду до РФ колишніх українських військових під приводом роботи на будівельних об’єктах. Далі їх хотіли використовувати для диверсій, зрежисованих російськими спецслужбами. Олександр Каратай – підозрюваний у держзраді. Напарник Мастікашевої в організації виїзду колишніх українських бійців до Росії.

– підозрюваний у держзраді. Напарник Мастікашевої в організації виїзду колишніх українських бійців до Росії. Мехті Логунов – агент російської розвідки з Харкова.

– агент російської розвідки з Харкова. Максим Мисяк – обвинувачений у трьох вбивствах у 2013–2014 роках та підготовці замаху на депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвіцького.

– обвинувачений у трьох вбивствах у 2013–2014 роках та підготовці замаху на депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвіцького. Рафаеля Лусваргі – бразильський найманець, засуджений за підтримку терористів "ДНР".

Обвинувачені у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році:

Сергій Башликов;

Володимир Дворніков;

Віктор Тетюцкий;

Підозрювані у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року:

Євген Дружинін – 44-річний мешканець Маріуполя з позивним "Лис";

Олександр Стрельникович – 27-річний мешканець Маріуполя;

Віктор Скрипник – 32-річний мешканець Маріуполя;

В'ячеслав Бірюков – 29-річний мешканець Маріуполя з позивним "Сява".

Ексберкутівці, підозрювані у вбивствах на Майдані:

Павло Аброськін,

Олександр Маринченко,

Сергій Тамтура,

Олег Янишевський.

Підозрювані в скоєнні серії вибухів в Одесі:

Олександр Шевцов,

Ігор Удовенко,

Євген Подмазка,

Катерина Фотєва,

Володимир Грубник.

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Скільки українців у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу