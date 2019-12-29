Обмен пленными: 25 украинцев уже на Родине – список

Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" начался утром 29 декабря на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. На Родину должны вернуться украинцы, которых боевики незаконно удерживают на оккупированном Донбассе. Среди них много военных, которых оккупанты захватили в плен во время войны.

Об этом обмене 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Реально он начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи Горловки.

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Согласно предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Зато на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных. 25 из них уже передали украинской стороне.

Кого Россия уже вернула Украине - список

Иван Деев,

Юрий Евтушок,

Эдуард Алоян,

Виктория Воронина,

Роман Картишко,

Татьяна Горбулич,

Владимир Данильченко,

Валентина Еременко,

Сергей Иванчук,

Денис Олейник,

Анастасия Мухина,

Александр Павукив,

Михаил Сикацкий,

Анатолий Семеренко,

Елена Сорокина,

Валерий Тарасюк,

Андрей Яровой.

Иван Катышев,

Валерий Семенов,

Роман Фурсов,

Иванов,

Кучин,

Завадский,

Ульянов.

Также в Украине должны вернуться такие военные:

Сергей Глондара,

Александр Кориньков,

Василий Жемелинський,

Борис Пундор,

Богдан Пантюшенко и другие.



Подконтрольные РФ боевики возвращают Украине пленных

Кого Украина возвращает России – список

Валерий Кирсанов – корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года. Тогда погибли более 30 мирных жителей, еще 128 были ранены. Кирсанов признался в сотрудничестве с ФСБ РФ, его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа 2019 года он вышел из СИЗО по закону Савченко.

– корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года. Тогда погибли более 30 мирных жителей, еще 128 были ранены. Кирсанов признался в сотрудничестве с ФСБ РФ, его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа 2019 года он вышел из СИЗО по закону Савченко. Николай Бутрименко – фермер, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных. Он летом 2014 года сдал позиции украинских защитников врагу.

– фермер, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных. Он летом 2014 года сдал позиции украинских защитников врагу. Дарья Мастикашева – подозреваемая в госизмене. В 2017 году была организатором выезда в РФ бывших украинских военных под предлогом работы на строительных объектах. Далее их хотели использовать для диверсий, срежиссированных российскими спецслужбами.

– подозреваемая в госизмене. В 2017 году была организатором выезда в РФ бывших украинских военных под предлогом работы на строительных объектах. Далее их хотели использовать для диверсий, срежиссированных российскими спецслужбами. Александр Каратай – подозреваемый в госизмене. Напарник Мастикашевой в организации выезда бывших украинских бойцов в Россию.

– подозреваемый в госизмене. Напарник Мастикашевой в организации выезда бывших украинских бойцов в Россию. Мехти Логунов – агент российской разведки из Харькова.

– агент российской разведки из Харькова. Максим Мисяк – обвиняемый в трех убийствах в 2013-2014 годах и подготовке покушения на депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого.

– обвиняемый в трех убийствах в 2013-2014 годах и подготовке покушения на депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого. Рафаэль Лусварги – бразильский наемник, осужденный за поддержку террористов "ДНР".

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году:

Сергей Башлыков,

Владимир Дворников,

Виктор Тетюцкий.

Подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года:

Евгений Дружинин – 44-летний житель Мариуполя с позывным "Лис",

Александр Стрельникович – 27-летний житель Мариуполя,

Виктор Скрипник – 32-летний житель Мариуполя,

Вячеслав Бирюков – 29-летний житель Мариуполя с позывным "Сява".

Экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах на Майдане:

Павел Аброськин,

Александр Маринченко,

Сергей Тамтура,

Олег Янишевский.

Подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе:

Александр Шевцов,

Игорь Удовенко,

Евгений Подмазка,

Екатерина Фотева,

Владимир Грубник.



Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала