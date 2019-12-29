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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Обмен пленными: 25 украинцев уже на Родине – список

      419 Читати новину українською
      Списки удерживаемых, которыми обменяется Украина и Россия / Фото 24 канала

      Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" начался утром 29 декабря на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. На Родину должны вернуться украинцы, которых боевики незаконно удерживают на оккупированном Донбассе. Среди них много военных, которых оккупанты захватили в плен во время войны.

      Об этом обмене 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Реально он начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи Горловки.

      Интересно: Обмен пленными: три негативных последствия для Украины

      Согласно предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Зато на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных. 25 из них уже передали украинской стороне.

      Кого Россия уже вернула Украине - список

      • Иван Деев,
      • Юрий Евтушок,
      • Эдуард Алоян,
      • Виктория Воронина,
      • Роман Картишко,
      • Татьяна Горбулич,
      • Владимир Данильченко,
      • Валентина Еременко,
      • Сергей Иванчук,
      • Денис Олейник,
      • Анастасия Мухина,
      • Александр Павукив,
      • Михаил Сикацкий,
      • Анатолий Семеренко,
      • Елена Сорокина,
      • Валерий Тарасюк,
      • Андрей Яровой.
      • Иван Катышев,
      • Валерий Семенов,
      • Роман Фурсов,
      • Иванов,
      • Кучин,
      • Завадский,
      • Ульянов.

      Также в Украине должны вернуться такие военные:

      • Сергей Глондара,
      • Александр Кориньков,
      • Василий Жемелинський,
      • Борис Пундор,
      • Богдан Пантюшенко и другие.


      Подконтрольные РФ боевики возвращают Украине пленных

      Кого Украина возвращает России – список

      • Валерий Кирсанов – корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года. Тогда погибли более 30 мирных жителей, еще 128 были ранены. Кирсанов признался в сотрудничестве с ФСБ РФ, его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа 2019 года он вышел из СИЗО по закону Савченко.
      • Николай Бутрименко – фермер, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных. Он летом 2014 года сдал позиции украинских защитников врагу.
      • Дарья Мастикашева – подозреваемая в госизмене. В 2017 году была организатором выезда в РФ бывших украинских военных под предлогом работы на строительных объектах. Далее их хотели использовать для диверсий, срежиссированных российскими спецслужбами.
      • Александр Каратай – подозреваемый в госизмене. Напарник Мастикашевой в организации выезда бывших украинских бойцов в Россию.
      • Мехти Логунов – агент российской разведки из Харькова.
      • Максим Мисяк – обвиняемый в трех убийствах в 2013-2014 годах и подготовке покушения на депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого.
      • Рафаэль Лусварги – бразильский наемник, осужденный за поддержку террористов "ДНР".

      Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году:

      • Сергей Башлыков,
      • Владимир Дворников,
      • Виктор Тетюцкий.

      Подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года:

      • Евгений Дружинин – 44-летний житель Мариуполя с позывным "Лис",
      • Александр Стрельникович – 27-летний житель Мариуполя,
      • Виктор Скрипник – 32-летний житель Мариуполя,
      • Вячеслав Бирюков – 29-летний житель Мариуполя с позывным "Сява".

       Экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах на Майдане:

      • Павел Аброськин,
      • Александр Маринченко,
      • Сергей Тамтура,
      • Олег Янишевский.

      Подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе:

      • Александр Шевцов,
      • Игорь Удовенко,
      • Евгений Подмазка,
      • Екатерина Фотева,
      • Владимир Грубник.

      полонені у росії
      Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости политики Пророссийские боевики Обмен пленными Новости России Украина – Россия Оккупированные территории
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