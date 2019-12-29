Обмен пленными: 25 украинцев уже на Родине – список
Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" начался утром 29 декабря на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. На Родину должны вернуться украинцы, которых боевики незаконно удерживают на оккупированном Донбассе. Среди них много военных, которых оккупанты захватили в плен во время войны.
Об этом обмене 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже. Реально он начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи Горловки.
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Согласно предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Зато на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных. 25 из них уже передали украинской стороне.
Кого Россия уже вернула Украине - список
- Иван Деев,
- Юрий Евтушок,
- Эдуард Алоян,
- Виктория Воронина,
- Роман Картишко,
- Татьяна Горбулич,
- Владимир Данильченко,
- Валентина Еременко,
- Сергей Иванчук,
- Денис Олейник,
- Анастасия Мухина,
- Александр Павукив,
- Михаил Сикацкий,
- Анатолий Семеренко,
- Елена Сорокина,
- Валерий Тарасюк,
- Андрей Яровой.
- Иван Катышев,
- Валерий Семенов,
- Роман Фурсов,
- Иванов,
- Кучин,
- Завадский,
- Ульянов.
Также в Украине должны вернуться такие военные:
- Сергей Глондара,
- Александр Кориньков,
- Василий Жемелинський,
- Борис Пундор,
- Богдан Пантюшенко и другие.
Подконтрольные РФ боевики возвращают Украине пленных
Кого Украина возвращает России – список
- Валерий Кирсанов – корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года. Тогда погибли более 30 мирных жителей, еще 128 были ранены. Кирсанов признался в сотрудничестве с ФСБ РФ, его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа 2019 года он вышел из СИЗО по закону Савченко.
- Николай Бутрименко – фермер, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных. Он летом 2014 года сдал позиции украинских защитников врагу.
- Дарья Мастикашева – подозреваемая в госизмене. В 2017 году была организатором выезда в РФ бывших украинских военных под предлогом работы на строительных объектах. Далее их хотели использовать для диверсий, срежиссированных российскими спецслужбами.
- Александр Каратай – подозреваемый в госизмене. Напарник Мастикашевой в организации выезда бывших украинских бойцов в Россию.
- Мехти Логунов – агент российской разведки из Харькова.
- Максим Мисяк – обвиняемый в трех убийствах в 2013-2014 годах и подготовке покушения на депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого.
- Рафаэль Лусварги – бразильский наемник, осужденный за поддержку террористов "ДНР".
Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году:
- Сергей Башлыков,
- Владимир Дворников,
- Виктор Тетюцкий.
Подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года:
- Евгений Дружинин – 44-летний житель Мариуполя с позывным "Лис",
- Александр Стрельникович – 27-летний житель Мариуполя,
- Виктор Скрипник – 32-летний житель Мариуполя,
- Вячеслав Бирюков – 29-летний житель Мариуполя с позывным "Сява".
Экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах на Майдане:
- Павел Аброськин,
- Александр Маринченко,
- Сергей Тамтура,
- Олег Янишевский.
Подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе:
- Александр Шевцов,
- Игорь Удовенко,
- Евгений Подмазка,
- Екатерина Фотева,
- Владимир Грубник.