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      Голова політичної партії "Самопоміч".

      Обмін полоненими: три негативні наслідки для України

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      Про обмін беркутівців, справедливість та історичну пам'ять / Фото з відкритих джерел

      На окупованих територіях у страшних умовах утримуються багато українців. Повернення їх додому – це велике полегшення для них та їхніх родин. Але є три речі, які матимуть негативні наслідки для країни.

      Перше. Ми міняємо своїх громадян на своїх громадян.

      Всі ці роки ми спостерігаємо за тим, як Росія вроздріб і оптом забирає людей причетних до подій Революції Гідності і російсько-української війни. Причетні до розстрілів на Майдані, державні зрадники, сепаратисти, терористи – Україна досі не довела їх вину в жодній справі та не покарала винних.

      Важливо! Зеленський підтвердив дату обміну полоненими

      Натомість українська влада віддає цих людей Росії і позбавляє своїх громадян права на справедливість.

      Коли Росія забирає всіх цих людей, то вона автоматично забирає в українців право написати свою історію про події Революції Гідності та російсько-української війни. Українську історію вкотре буде написано з російської перспективи. Бо Росія беззастережно використає всіх цих людей для того, щоб написати для нас і за нас черговий раз нашу історію.

      Влада, яка забирає в свого народу право на справедливість та власну історію – вчиняє злочин стосовно свої людей.

      Друге. Принцип "всіх на всіх".

      Сьогодні Володимир Путін контролює всіх – і на окупованих територіях і в окупованому Криму. Йому нічого не перешкоджає зробити ще один обмін – затримати 100-200 людей і знову вимагати їх обмін на тих, кого він захоче.

      Третє. Обмін полоненими може використовуватися як політична технологія.

      Я дійсно хвилююся за те, що нинішня влада використовуватиме обмін полоненими, коли просяде рейтинг, чи коли потрібно буде їхати і укладати чергові домовленості із Росією. Фактично, Президент України використовує полонених, щоб захистити себе від критики.

      До слова: Бойовики підтвердили дату обміну полоненими та назвали свою формулу

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      Автор: Оксана Сироїд
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Обмін полоненими Беркут Революція Гідності Володимир Путін Українці в полоні РФ
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