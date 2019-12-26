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      Відома дата обміну полоненими, – російські ЗМІ

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      Обмін полоненими відбудеться 29 грудня, російські ЗМІ / Ілюстративне фото Getty Images

      Українська влада та представники окупаційної адміністрації на Донбасі узгодили дату обміну полоненими. Він відбудеться до кінця 2019 року – 29 грудня.

      Деякі деталі обміну все ще продовжують обговорювати, про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

      Знайте більше: Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими

      Видання наголошує, що дата обміну більше не є дискусійним питанням. 

      Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене,
      – повідомило джерело.

      Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

      У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

      Що відомо про попередній обмін полоненими? 

       

      Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Нормандський формат Україна – Росія Обмін полоненими
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