Відома дата обміну полоненими, – російські ЗМІ

Українська влада та представники окупаційної адміністрації на Донбасі узгодили дату обміну полоненими. Він відбудеться до кінця 2019 року – 29 грудня.

Деякі деталі обміну все ще продовжують обговорювати, про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

Знайте більше: Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими

Видання наголошує, що дата обміну більше не є дискусійним питанням.

Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене,

– повідомило джерело.

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100 . Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

Що відомо про попередній обмін полоненими ?

Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу