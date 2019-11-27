У Росії анонсували масштабний обмін полоненими у форматі 250 на 100

Конкретної дати поки немає, але переговори вже увійшли у фінальну стадію. Україна і Росія вже начебто погодили базовий сценарій цього обміну.

Він буде набагато масштабнішим, аніж попередній. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російське видання РБК.

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Зараз важливе питання – обмін усіх встановлених на всіх встановлених осіб між Києвом і Донбасом. Списки вже узгоджені і затверджені. Наразі триває активна робота, завершується етап юридичної "чистки": в осіб, яких готують до обміну, різний процесуальний статус,

– розповіла проінформована особа.

Інформацію виданню начебто підтвердили співрозмовники, близькі до українського МЗС та в Офісу Президента.

Так, сторони вже почули одна одну, однак майбутній обмін все ж залежить від результатів саміту "нормандської четвірки", що відбудеться в Парижі 9 грудня.

Водночас, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік висловив сподівання: обмін відбудеться найближчим часом.

Я переконаний, що сторони хочуть обмін і можу запевнити: зараз ведеться дійсно дуже серйозна робота,

– наголосив він.

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Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.