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      Україна виконала всі зобов’язання для проведення зустрічі "нормандської четвірки"

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      Україна виконала всі зобов'язання для проведення саміту "нормандської четвірки" / Ілюстративне фото/ Прямий

      Йдеться про виконання домовленостей, які були досягнуті лідерами нормандського формату у жовтні 2016 року. Так, відбулося розведення сил та засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській, що на Донбасі.

      Окрім того, продовжується зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській та вирішення питання водопостачання у Луганській області. Про це повідомила речниці другого українського президента та офіційного представника України у ТКГ Леоніда Кучми, Дарка Оліфер. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

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      Таким чином напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала усі взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського,
      – наголосила вона.

      Водночас, Оліфер додала, що з боку окупантів деякі вимоги досі залишаються невиконаними. Зокрема, – до утримуваних осіб не допускають представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а спецмісії ОБСЄ проросійські бойовики не надали доступу до всієї окупованої території Донбасу, включно з ділянкою українсько-російського кордону.

      Щодо дотримання сторонами домовленостей висловився і спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

      Напередодні саміту хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками нормандського формату, і сьогодні я з великою надією дивлюся на цю зустріч,
      – сказав Сайдік.

      Окрім того, спецпредставник ОБСЄ закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота нормандської четвірки в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".

      Що відомо про майбутню зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Володимир Зеленський і Володимир Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у жовтні 2016 року.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Мінськ Леонід Кучма ОБСЄ Розведення військ
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