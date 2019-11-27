Україна виконала всі зобов’язання для проведення зустрічі "нормандської четвірки"

Йдеться про виконання домовленостей, які були досягнуті лідерами нормандського формату у жовтні 2016 року. Так, відбулося розведення сил та засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській, що на Донбасі.

Окрім того, продовжується зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській та вирішення питання водопостачання у Луганській області. Про це повідомила речниці другого українського президента та офіційного представника України у ТКГ Леоніда Кучми, Дарка Оліфер. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним

Таким чином напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала усі взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського,

– наголосила вона.

Водночас, Оліфер додала, що з боку окупантів деякі вимоги досі залишаються невиконаними. Зокрема, – до утримуваних осіб не допускають представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а спецмісії ОБСЄ проросійські бойовики не надали доступу до всієї окупованої території Донбасу, включно з ділянкою українсько-російського кордону.

Щодо дотримання сторонами домовленостей висловився і спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

Напередодні саміту хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками нормандського формату, і сьогодні я з великою надією дивлюся на цю зустріч,

– сказав Сайдік.

Окрім того, спецпредставник ОБСЄ закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота нормандської четвірки в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".

Що відомо про майбутню зустріч у нормандському форматі: