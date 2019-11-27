Україна виконала всі зобов’язання для проведення зустрічі "нормандської четвірки"
Йдеться про виконання домовленостей, які були досягнуті лідерами нормандського формату у жовтні 2016 року. Так, відбулося розведення сил та засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській, що на Донбасі.
Окрім того, продовжується зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській та вирішення питання водопостачання у Луганській області. Про це повідомила речниці другого українського президента та офіційного представника України у ТКГ Леоніда Кучми, Дарка Оліфер. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо: Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним
Таким чином напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала усі взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського,
– наголосила вона.
Водночас, Оліфер додала, що з боку окупантів деякі вимоги досі залишаються невиконаними. Зокрема, – до утримуваних осіб не допускають представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а спецмісії ОБСЄ проросійські бойовики не надали доступу до всієї окупованої території Донбасу, включно з ділянкою українсько-російського кордону.
Щодо дотримання сторонами домовленостей висловився і спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.
Напередодні саміту хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками нормандського формату, і сьогодні я з великою надією дивлюся на цю зустріч,
– сказав Сайдік.
Окрім того, спецпредставник ОБСЄ закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота нормандської четвірки в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".
Що відомо про майбутню зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Володимир Зеленський і Володимир Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у жовтні 2016 року.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.