Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий провести двосторонню зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у рамках нормандського формату.

Володимир Зеленський на брифінгу у Вільнюсі заявив, що під час зустрічі "нормандської четвірки" може бути багато двосторонніх форматів.

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Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі "нормандської четвірки" говорити про це,

– додав Зеленський.

Президент також заявив, що він не очікує, що завтра припиниться війна, але він хоче чіткого розуміння, коли це станеться.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 25 листопада заявляв, що програма участі Путіна в саміті в нормандському форматі поки перебуває в стадії опрацювання, тож чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.

Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

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