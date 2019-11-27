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      Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним

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      Зеленський і Путін можуть зустрітися / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський готовий провести двосторонню зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у рамках нормандського формату.

      Володимир Зеленський на брифінгу у Вільнюсі заявив, що під час зустрічі "нормандської четвірки" може бути багато двосторонніх форматів.

      До теми: Що Путін вимагатиме від Зеленського на нормандському саміті

      Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі "нормандської четвірки" говорити про це,
      – додав Зеленський.

      Президент також заявив, що він не очікує, що завтра припиниться війна, але він хоче чіткого розуміння, коли це станеться.

      Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 25 листопада заявляв, що програма участі Путіна в саміті в нормандському форматі поки перебуває в стадії опрацювання, тож чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.

      Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

      Важливо: Президент Литви дав пораду Зеленському перед нормандським самітом

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін Новини політики Нормандський формат Володимир Зеленський Новини Криму
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