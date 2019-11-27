13:37
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Що Путін вимагатиме від Зеленського у Нормандському форматі

      636 Читать новость на русском
      Путін у Парижі вимагатиме від Зеленського прямих переговорів з бойовиками / 24 канал

      Під час Нормандського саміту, який пройде 9 грудня у Парижі, Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням Мінських домовленостей.

      Заяви про відмову від прямого діалогу росіяни вже чули як від минулої української влади, так і від чинної, заявив Сергій Лавров. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      До слова: У Росії назвали умову для успіху нормандського саміту

      Такі висловлювання, як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей. Про все це говоритимемо на саміті у Нормандському форматі 9 грудня у Парижі,
      – сказав глава МЗС Росії.

      Крім того, він заявив, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, бо не є їх стороною. Насправді ж під мінськими домовленостями є підписи і російської сторони.

      "Росія як член "нормандської четвірки", сформувала межі, які стали основою Мінських домовленостей. Ці домовленості передбачають вирішення усіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом", – переконаний Сергій Лавров.

      За його словами, саме ці сторони і є учасниками російсько-української війни. Про роль Росії в окупації Сходу України він, звичайно ж, "забув".

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Скільки мандаринів можна з'їдати за день без шкоди для здоров'я
      сьогодні
      7603
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Володимир Путін Володимир Зеленський Мінські домовленості Проросійські бойовики Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      сьогодні , 12:00 Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      Сергій Фурса 548
      Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів
      сьогодні , 09:01 Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів
      1220
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 08:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      1602
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сьогодні , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 1032
      Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині
      сьогодні , 08:01 Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині
      Анастасія Зазуляк 2294
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук