Що Путін вимагатиме від Зеленського у Нормандському форматі

Під час Нормандського саміту, який пройде 9 грудня у Парижі, Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням Мінських домовленостей.

Заяви про відмову від прямого діалогу росіяни вже чули як від минулої української влади, так і від чинної, заявив Сергій Лавров. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До слова: У Росії назвали умову для успіху нормандського саміту

Такі висловлювання, як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей. Про все це говоритимемо на саміті у Нормандському форматі 9 грудня у Парижі,

– сказав глава МЗС Росії.

Крім того, він заявив, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, бо не є їх стороною. Насправді ж під мінськими домовленостями є підписи і російської сторони.

"Росія як член "нормандської четвірки", сформувала межі, які стали основою Мінських домовленостей. Ці домовленості передбачають вирішення усіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом", – переконаний Сергій Лавров.

За його словами, саме ці сторони і є учасниками російсько-української війни. Про роль Росії в окупації Сходу України він, звичайно ж, "забув".

Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"