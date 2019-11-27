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      Что Путин будет требовать от Зеленского в Нормандском формате

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      Путин в Париже будет требовать от Зеленского прямых переговоров с боевиками / 24 канал

      Во время Нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже, Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением Минских договоренностей.

      Заявления об отказе от прямого диалога россияне уже слышали как от прошлой украинской власти, так и от действующей, заявил Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Такие высказывания, как и другие заявления, которые не то, что ставят под сомнение, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей. Обо всем этом будем говорить на саммите в Нормандском формате 9 декабря в Париже,
      – сказал глава МИД России.

      Кроме того, он заявил, что Россия не может самостоятельно выполнить Минские договоренности, поскольку не является их стороной. На самом же деле под минскими договоренностями есть подписи и российской стороны.

      "Россия как член "нормандской четверки", сформировала границы, которые стали основой Минских договоренностей. Эти договоренности предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском", – убежден Сергей Лавров.

      По его словам, именно эти стороны и являются участниками российско-украинской войны. О роли России в оккупации Востока Украины он, конечно же, "забыл".

      Что известно о встрече в "нормандском формате"

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Нормандский формат Война на Донбассе Пророссийские боевики Минские договоренности Владимир Зеленский
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