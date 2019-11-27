Что Путин будет требовать от Зеленского в Нормандском формате

Во время Нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже, Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением Минских договоренностей.

Заявления об отказе от прямого диалога россияне уже слышали как от прошлой украинской власти, так и от действующей, заявил Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Такие высказывания, как и другие заявления, которые не то, что ставят под сомнение, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей. Обо всем этом будем говорить на саммите в Нормандском формате 9 декабря в Париже,

– сказал глава МИД России.

Кроме того, он заявил, что Россия не может самостоятельно выполнить Минские договоренности, поскольку не является их стороной. На самом же деле под минскими договоренностями есть подписи и российской стороны.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала границы, которые стали основой Минских договоренностей. Эти договоренности предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском", – убежден Сергей Лавров.

По его словам, именно эти стороны и являются участниками российско-украинской войны. О роли России в оккупации Востока Украины он, конечно же, "забыл".

Что известно о встрече в "нормандском формате"