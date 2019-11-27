В России назвали условие для успеха нормандского саммита

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обнародовал условия для успешных переговоров в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России.

Как отметил Грушко, принятие Украиной формулы Штайнмайера в качестве основы для политического урегулирования является ключевым элементом для успеха нормандского саммита, передает пресс-служба российского МИД.

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Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что нормандский формат продолжает выполнять важную функцию международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигает контактная группа в Минске,

– п одчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

По мнению международного эксперта Николая Капитоненко, Россия во время нормандской встречи будет настаивать на выполнении условий минского протокола и комплекса минских договоренностей в целом. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующий шаг – Украине нужно будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.

Что известно о встрече в "нормандском формате"

Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

– Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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Что такое формула Штайнмайера

Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдик письмо, по которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера . Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.

Формула Штайнмайера предусматривает: