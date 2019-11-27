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      В России назвали условие для успеха нормандского саммита

      42 Читати новину українською
      Александр Грушко / Пресс-служба ОБСЕ

      Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обнародовал условия для успешных переговоров в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России.

      Как отметил Грушко, принятие Украиной формулы Штайнмайера в качестве основы для политического урегулирования является ключевым элементом для успеха нормандского саммита, передает пресс-служба российского МИД.

      Советуем ознакомиться! Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия

      Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что нормандский формат продолжает выполнять важную функцию международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигает контактная группа в Минске,
      – подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

      По мнению международного эксперта Николая Капитоненко, Россия во время нормандской встречи будет настаивать на выполнении условий минского протокола и комплекса минских договоренностей в целом. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующий шаг – Украине нужно будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.

      Что известно о встрече в "нормандском формате"

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

      Важно! Украина выполнила все условия для нормандской встречи: теперь слово – за Кремлем

      Что такое формула Штайнмайера

      Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдик письмо, по которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны проходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов на оккупированном Донбассе не будет.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Нормандский формат
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