В России назвали условие для успеха нормандского саммита
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обнародовал условия для успешных переговоров в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России.
Как отметил Грушко, принятие Украиной формулы Штайнмайера в качестве основы для политического урегулирования является ключевым элементом для успеха нормандского саммита, передает пресс-служба российского МИД.
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Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что нормандский формат продолжает выполнять важную функцию международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигает контактная группа в Минске,
– подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.
По мнению международного эксперта Николая Капитоненко, Россия во время нормандской встречи будет настаивать на выполнении условий минского протокола и комплекса минских договоренностей в целом. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующий шаг – Украине нужно будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.
Что известно о встрече в "нормандском формате"
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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Что такое формула Штайнмайера
Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.
1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдик письмо, по которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.
Формула Штайнмайера предусматривает:
• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
• По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны проходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов на оккупированном Донбассе не будет.