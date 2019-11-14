Украина может выйти из минских соглашений, – Пристайко

Если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. При этом дата совместного саммита между Украиной, Россией, Францией и Германией уже есть, в Киеве же рассчитывают на продуктивную беседу.

Тем более, все условия для встречи лидеров "нормандской четверки" Украина уже выполнила. Это – провела разведение сил и согласовала формулу Штайнмайера. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью BBC.

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Мы рассчитываем на четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас. На такую беседу рассчитывает Владимир Зеленский,

– подчеркнул министр.

При этом дипломат признает: прорыва на переговорах ожидать не стоит. Вероятнее всего, лидеры лишь поговорят и примут коммюнике, проект которого уже предварительно согласовали.

Однако, если встреча будет совсем нерезультативной, в Киеве будут активно думать, что делать дальше.

Варианты, – говорит Пристайко, – разные, вплоть до выхода из минских соглашений.

"Украина может выйти из Минска. Это очень непопулярное заявление и, наверное, снова не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что процесс затягивают, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", – пояснил Пристайко.

Вместе с тем, министр подчеркнул: отказаться от Минска является очень сложным политическим решением.

Если все же придется прибегнуть к такому решению, то Украине надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее за peacekeeping – миссией по поддержанию мира.

Когда могут встретиться лидеры "нормандской четверки"?

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже. По словам Пристайко, дата уже есть, впрочем, ответ России до сих пор ждут.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, так что конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

Какие вопросы будут обсуждать на встрече?