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      Україна може вийти з мінських угод, – Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Getty images

      Якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. При цьому дата спільного саміту між Україною, Росією, Францією та Німеччиною вже є, в Києві ж чекають на продуктивну розмову.

      Тим паче, всі умови для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Україна вже виконала. Це – провела розведення сил та погодила формулу Штайнмаєра. Про це глава МЗС України Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю BBC.

      Читайте також: Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом

      Ми розраховуємо на чітку розмову, щоб прийти і сказати: що ви реально хочете від нас. На таку розмову розраховує Володимир Зеленський,
      – наголосив міністр.

      При цьому дипломат визнає: прориву на переговорах очікувати не варто. Найімовірніше, лідери лише поговорять та схвалять комюніке, проєкт якого вже попередньо погодили.

      Проте, якщо зустріч буде зовсім нерезультативною, у Києві активно думатимуть, що робити далі.

      Варіанти, – каже Пристайко, – різні, аж до виходу з мінських угод.

      Коли можуть зустрітися лідери "нормандської четвірки"?

      До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі. За словами Пристайка, дата вже є, втім, на відповідь Росії досі чекають.

      Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

      Які питання обговорюватимуть на зустрічі?

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Нормандський формат Мінські домовленості Мінськ
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