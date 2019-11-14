Україна може вийти з мінських угод, – Пристайко
Якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. При цьому дата спільного саміту між Україною, Росією, Францією та Німеччиною вже є, в Києві ж чекають на продуктивну розмову.
Тим паче, всі умови для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Україна вже виконала. Це – провела розведення сил та погодила формулу Штайнмаєра. Про це глава МЗС України Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю BBC.
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Ми розраховуємо на чітку розмову, щоб прийти і сказати: що ви реально хочете від нас. На таку розмову розраховує Володимир Зеленський,
– наголосив міністр.
При цьому дипломат визнає: прориву на переговорах очікувати не варто. Найімовірніше, лідери лише поговорять та схвалять комюніке, проєкт якого вже попередньо погодили.
Проте, якщо зустріч буде зовсім нерезультативною, у Києві активно думатимуть, що робити далі.
Варіанти, – каже Пристайко, – різні, аж до виходу з мінських угод.
Коли можуть зустрітися лідери "нормандської четвірки"?
До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі. За словами Пристайка, дата вже є, втім, на відповідь Росії досі чекають.
Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.
Які питання обговорюватимуть на зустрічі?
- Розведення військ у Станиці Луганській.
- Обмін полоненими.
- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
- Відведення військ у Золотому та Петрівському.
- Питання Криму.
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