10:04
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:44, 13 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, 13 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Публікації Статті
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом

      798 Читать новость на русском
      Бути чи не бути зустрічі в нормандському форматі
      Бути чи не бути зустрічі в нормандському форматі / Українські новини

      Розмови про зустріч у нормандському форматі тривають уже давно. Але її дата постійно переноситься. Чому і що буде далі?

      Цього тижня руку посередництва простягнув Києву і Москві Нурсултан Назарбаєв. Він досить несподівано запропонував провести переговори Зеленського і Путіна у форматі тет-а-тет в Казахстані. За словами Назарбаєва, український лідер вже погодився на зустріч на "нейтральному майданчику". Щоправда, пізніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав пропозицію Назарбаєва "чисто дипломатичною, без будь-якої конкретики". Відреагували на ініціативу першого президента Казахстану і в Кремлі. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в принципі ВВП готовий до зустрічі, але "в даний час ми концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату".

      нурсултан назарбаєв
      Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв / Фото akorda.kz

      Цікаво: Зустріч у нормандському форматі: у Путіна відреагували на заяву про "зняті перешкоди"

      Чого ще хоче Росія?

      Зауважимо, що на початку листопада багато європейських ЗМІ повідомляли, що попередньо зустріч у форматі нормандського квартету відбудеться в середині останнього місяця осені. Більш того, називався дедлайн – 15 листопада. Втім, як бачимо, не так сталося, як гадалося...

      Днями, за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, "зняті всі перешкоди" для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, заявила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

      Розведення сил і засобів в районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська стало останнім кроком в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань щодо врегулювання конфлікту,
      – написала пані Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

      Дисонують з оптимізмом української сторони меседжі, які надходять з РФ. Росіяни ледь не щодня, кажучи про зустріч в нормандському форматі, озвучують чергові, завідомо нереалістичні забаганки.

      Постпред Росії в ТКГ Борис Гризлов закликає українську владу негайно продовжити закон про особливий статус Донбасу (термін дії закінчується 31 грудня) і почати діалог з представниками так званих "ЛДНР". Президент Зеленський не раз публічно заявляв, що безпосередньо вести розмову з "республіками" ніхто не буде, оскільки сам лише факт безпосереднього діалогу з "ЛДНР" може стати певною ознакою їх легітимізації Києвом. Прекрасно знаючи позицію керівництва України, РФ, проте, наполягає не тільки на переговорах з "ДНР" і "ЛНР", але ще й вимагає (!) закріплення закону про особливий статус Донбасу на конституційному рівні.

      "Навіть якщо б президент і дав "добро" на внесення відповідних поправок до Основного закону, навіть наша фракція (252 нардепа – Ред.) не дала б 100% голосів, а для внесення будь-якого роду змін до Конституції, потрібно 300 "за". Складається стійке враження, що російська сторона хоче бути і розумною, і красивою водночас. Меркель і Макрону росіяни кажуть, мовляв, ми виступаємо обома руками за зустріч в нормандському форматі, паралельно роблячи все, щоб рандеву не відбулося", – зазначає off record представник пропрезидентської фракції "Слуга народу".

      За словами нашого співрозмовника, на Банковій, публічно заявляючи про те, що зустріч в нормандському форматі відбудеться вже ближчим часом, усвідомлюють, що "диво" явно не станеться аж до нового року, а, може й взагалі.

      А що Меркель?

      До слова, 11 листопада Меркель і Путін провели телефонні переговори, в ході яких торкнулися і "українського питання". За підсумками бесіди президента РФ з німецьким канцлером в прес-службі Кремля відзначили "важливість повного і неухильного дотримання мінського комплексу заходів та інших домовленостей, спрямованих на сприяння врегулюванню конфлікту".

      Тобто, у Путіна, як і раніше апелюють до Мінська, тоді як в оточенні "Зе" намагаються усіляко абстрагуватися від окреслених в столиці Білорусі домовленостей. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прямо заявляє: зустріч в нормандському форматі необхідна, щоб відійти від "кабальних мінських домовленостей". Водночас він зазначив, що у нової влади немає часу, щоб накопичувати ресурс для посилення переговорної позиції, оскільки електорат "просив рухатися в сторону миру".

      арахамія
      Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія / Фото Патріот Донбасу

      Важливо! Усі перешкоди для "нормандської зустрічі" були зняті, – речниця Кучми

      "З того боку на нас намагаються агресивно тиснути і нами маніпулювати! Але замість цього президент Зеленський підкреслює, що мир і повернення наших територій досяжний виключно дипломатичним шляхом. І все. А мала прозвучати ще й фраза на кшталт: "Але ми завжди готові дати відсіч агресії і завдати агресору неприйнятні втрати". Тобто, проявити жорсткість щодо Кремля і його недоімперських потугам. І якщо "нормандський формат" все ж відбудеться, і президент Зеленський таки підпише там угоду, скомпоновану якимось там Сурковим в Кремлі, то він зіткнеться з тим же, що і його попередник – неможливістю імплементувати обіцяне Путіну і європейцям в українське законодавство. Причому, перешкодою знову стануть вуличні протести, масові протести, в яких візьмуть участь, в тому числі, і ті, хто голосував за Зеленського", – вважає політолог Олександр Кочетков.

      "Володимир Зеленський не настільки наївний, щоб вірити в здатність Путіна домовлятися. Реанімуючи нормандський формат, президент прекрасно розумів, що це пастка і вимоги Путіна для України неприйнятні. Але він, як лідер держави просто зобов'язаний провести публічну спробу чергового рауту цих "миротворчих" переговорів. При цьому, всі розуміють, що з Путіним марно домовлятися про мир. Ця людина визнає тільки силу, і в стані поводитися більш-менш етично тільки тоді, коли боїться. Як не крути, а ключі до миру в Україні лежать у Вашингтоні і НАТО", – говорить наше джерело в Офісі президента.

      Американський "голуб миру"

      Саме на США, до речі, в команді "Зе" робили високі ставки, намагаючись залучити їх до участі в нормандському саміті. Однак Штати, занурені у внутрішній виборчий коловорот пристрастей, м'яко кажучи, не горять бажанням допомагати "розрулювати" проблему війни на Донбасі. Трамп, граючи роль "голуба миру", закликає Зеленського і Путіна до особистої зустрічі. Проте демократи, не бажаючи віддавати лаври миротворця чинному президенту, за допомогою свого впливу на багатьох українських політиків і чиновників, роблять все, щоб зустріч українського та російського президентів у форматі "четвірки" не відбулася.

      зеленський трамп
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      І об'єктивно в цій ситуації найскладніше Зеленському, якому доводиться одночасно вирішувати три важливі завдання: по-перше, задовольняти колосальний запит українського суспільства на припинення війни. По-друге, грати у форматі нормандської четвірки, розуміючи, що європейські союзники готові в будь-яку секунду "злити" Україну. І, по-третє, залишатися рівновіддаленим у відносинах з американськими республіканцями та демократами, які в агітаційно-виборчій боротьбі за ключі від Білого дому схрестили шпаги над Україною...

      Думка: Мета Путіна – аби України не було взагалі, – Клімкін

      blog_ava
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні
      4962
      Автор: Наталя Ромашова
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Публікації Статті Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Давид Арахамія Нормандський формат НАТО Вадим Пристайко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні , 09:15 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 4958
      Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом
      сьогодні , 08:40 Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом
      Наталя Ромашова 798
      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      сьогодні , 08:35 Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      Ірина Вихрущ 2392
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 06:30 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 10212
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      13 листопада , 23:02 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 7073
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук