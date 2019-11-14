Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом

Розмови про зустріч у нормандському форматі тривають уже давно. Але її дата постійно переноситься. Чому і що буде далі?

Цього тижня руку посередництва простягнув Києву і Москві Нурсултан Назарбаєв. Він досить несподівано запропонував провести переговори Зеленського і Путіна у форматі тет-а-тет в Казахстані. За словами Назарбаєва, український лідер вже погодився на зустріч на "нейтральному майданчику". Щоправда, пізніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав пропозицію Назарбаєва "чисто дипломатичною, без будь-якої конкретики". Відреагували на ініціативу першого президента Казахстану і в Кремлі. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в принципі ВВП готовий до зустрічі, але "в даний час ми концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату".



Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв / Фото akorda.kz

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Чого ще хоче Росія?

Зауважимо, що на початку листопада багато європейських ЗМІ повідомляли, що попередньо зустріч у форматі нормандського квартету відбудеться в середині останнього місяця осені. Більш того, називався дедлайн – 15 листопада. Втім, як бачимо, не так сталося, як гадалося...

Днями, за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, "зняті всі перешкоди" для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, заявила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Розведення сил і засобів в районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська стало останнім кроком в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань щодо врегулювання конфлікту,

– написала пані Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Дисонують з оптимізмом української сторони меседжі, які надходять з РФ. Росіяни ледь не щодня, кажучи про зустріч в нормандському форматі, озвучують чергові, завідомо нереалістичні забаганки.

Постпред Росії в ТКГ Борис Гризлов закликає українську владу негайно продовжити закон про особливий статус Донбасу (термін дії закінчується 31 грудня) і почати діалог з представниками так званих "ЛДНР". Президент Зеленський не раз публічно заявляв, що безпосередньо вести розмову з "республіками" ніхто не буде, оскільки сам лише факт безпосереднього діалогу з "ЛДНР" може стати певною ознакою їх легітимізації Києвом. Прекрасно знаючи позицію керівництва України, РФ, проте, наполягає не тільки на переговорах з "ДНР" і "ЛНР", але ще й вимагає (!) закріплення закону про особливий статус Донбасу на конституційному рівні.

"Навіть якщо б президент і дав "добро" на внесення відповідних поправок до Основного закону, навіть наша фракція (252 нардепа – Ред.) не дала б 100% голосів, а для внесення будь-якого роду змін до Конституції, потрібно 300 "за". Складається стійке враження, що російська сторона хоче бути і розумною, і красивою водночас. Меркель і Макрону росіяни кажуть, мовляв, ми виступаємо обома руками за зустріч в нормандському форматі, паралельно роблячи все, щоб рандеву не відбулося", – зазначає off record представник пропрезидентської фракції "Слуга народу".

За словами нашого співрозмовника, на Банковій, публічно заявляючи про те, що зустріч в нормандському форматі відбудеться вже ближчим часом, усвідомлюють, що "диво" явно не станеться аж до нового року, а, може й взагалі.

А що Меркель?

До слова, 11 листопада Меркель і Путін провели телефонні переговори, в ході яких торкнулися і "українського питання". За підсумками бесіди президента РФ з німецьким канцлером в прес-службі Кремля відзначили "важливість повного і неухильного дотримання мінського комплексу заходів та інших домовленостей, спрямованих на сприяння врегулюванню конфлікту".

Тобто, у Путіна, як і раніше апелюють до Мінська, тоді як в оточенні "Зе" намагаються усіляко абстрагуватися від окреслених в столиці Білорусі домовленостей. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прямо заявляє: зустріч в нормандському форматі необхідна, щоб відійти від "кабальних мінських домовленостей". Водночас він зазначив, що у нової влади немає часу, щоб накопичувати ресурс для посилення переговорної позиції, оскільки електорат "просив рухатися в сторону миру".



Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія / Фото Патріот Донбасу

Важливо! Усі перешкоди для "нормандської зустрічі" були зняті, – речниця Кучми

"З того боку на нас намагаються агресивно тиснути і нами маніпулювати! Але замість цього президент Зеленський підкреслює, що мир і повернення наших територій досяжний виключно дипломатичним шляхом. І все. А мала прозвучати ще й фраза на кшталт: "Але ми завжди готові дати відсіч агресії і завдати агресору неприйнятні втрати". Тобто, проявити жорсткість щодо Кремля і його недоімперських потугам. І якщо "нормандський формат" все ж відбудеться, і президент Зеленський таки підпише там угоду, скомпоновану якимось там Сурковим в Кремлі, то він зіткнеться з тим же, що і його попередник – неможливістю імплементувати обіцяне Путіну і європейцям в українське законодавство. Причому, перешкодою знову стануть вуличні протести, масові протести, в яких візьмуть участь, в тому числі, і ті, хто голосував за Зеленського", – вважає політолог Олександр Кочетков.

"Володимир Зеленський не настільки наївний, щоб вірити в здатність Путіна домовлятися. Реанімуючи нормандський формат, президент прекрасно розумів, що це пастка і вимоги Путіна для України неприйнятні. Але він, як лідер держави просто зобов'язаний провести публічну спробу чергового рауту цих "миротворчих" переговорів. При цьому, всі розуміють, що з Путіним марно домовлятися про мир. Ця людина визнає тільки силу, і в стані поводитися більш-менш етично тільки тоді, коли боїться. Як не крути, а ключі до миру в Україні лежать у Вашингтоні і НАТО", – говорить наше джерело в Офісі президента.

Американський "голуб миру"

Саме на США, до речі, в команді "Зе" робили високі ставки, намагаючись залучити їх до участі в нормандському саміті. Однак Штати, занурені у внутрішній виборчий коловорот пристрастей, м'яко кажучи, не горять бажанням допомагати "розрулювати" проблему війни на Донбасі. Трамп, граючи роль "голуба миру", закликає Зеленського і Путіна до особистої зустрічі. Проте демократи, не бажаючи віддавати лаври миротворця чинному президенту, за допомогою свого впливу на багатьох українських політиків і чиновників, роблять все, щоб зустріч українського та російського президентів у форматі "четвірки" не відбулася.



Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

І об'єктивно в цій ситуації найскладніше Зеленському, якому доводиться одночасно вирішувати три важливі завдання: по-перше, задовольняти колосальний запит українського суспільства на припинення війни. По-друге, грати у форматі нормандської четвірки, розуміючи, що європейські союзники готові в будь-яку секунду "злити" Україну. І, по-третє, залишатися рівновіддаленим у відносинах з американськими республіканцями та демократами, які в агітаційно-виборчій боротьбі за ключі від Білого дому схрестили шпаги над Україною...

Думка: Мета Путіна – аби України не було взагалі, – Клімкін