Назарбаєв хоче організувати зустріч Зеленського і Путіна

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що особисто працює на відновлення діалогу між Україною та Росією. Ба більше, він вже навіть запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести зустріч у Казахстані.

На думку Назарбаєва, війна між Росією та Україною є "печальним моментом", тому він намагається звести дві сусідні країни, повідомляє видання Nur.kz.

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Перший президент Казахстану переконаний, що для того, аби розв'язати ситуацію з російсько-українською війною, лідерам потрібно зустрітися лише вдвох без участі третіх сторін – як от США чи Євросоюзу.

Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет, повідомив про це президенту Росії, а там подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібен – я запропонував Казахстан,

– сказав Нурсултан Назарбаєв.

Резюмуючи, він наголосив, що війну таки можна закінчити, адже цей процес вже запущено – відбувається звільнення людей з полону, триває процес розведення військ.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Нурсултан Назарбаєв – перший президент Казахстану, який правив країною майже 30 років (ще з Радянських часів і аж до березня 2019 року). На початку цього року подав у відставку з поста президента та очолив Раду безпеки Республіки Казахстан.



Після закічнення його правління на батьківщині Назарбаєва навіть вирішили перейменувати столицю з Астани у Нур-Султан.