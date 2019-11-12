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      Назарбаєв хоче організувати зустріч Зеленського і Путіна

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      Назарбаєв пропонує Зеленському і Путіну зустрітися у Казахстані
      Назарбаєв пропонує Зеленському і Путіну зустрітися у Казахстані / колаж 24 каналу

      Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що особисто працює на відновлення діалогу між Україною та Росією. Ба більше, він вже навіть запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести зустріч у Казахстані.

      На думку Назарбаєва, війна між Росією та Україною є "печальним моментом", тому він намагається звести дві сусідні країни, повідомляє видання Nur.kz.

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      Перший президент Казахстану переконаний, що для того, аби розв'язати ситуацію з російсько-українською війною, лідерам потрібно зустрітися лише вдвох без участі третіх сторін – як от США чи Євросоюзу.

      Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет, повідомив про це президенту Росії, а там подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібен – я запропонував Казахстан,
      – сказав Нурсултан Назарбаєв.

      Резюмуючи, він наголосив, що війну таки можна закінчити, адже цей процес вже запущено – відбувається звільнення людей з полону, триває процес розведення військ.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Нурсултан Назарбаєв – перший президент Казахстану, який правив країною майже 30 років (ще з Радянських часів і аж до березня 2019 року). На початку цього року подав у відставку з поста президента та очолив Раду безпеки Республіки Казахстан.

      Після закічнення його правління на батьківщині Назарбаєва навіть вирішили перейменувати столицю з Астани у Нур-Султан. 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Новини України Новини політики Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Володимир Зеленський Війна на Донбасі
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