У Росії та Франції зробили нову заяву про дату нормандської зустрічі

Дату зустрічі "нормандської четвірки" все ще не визначили, незважаючи на виконання Україною необхідних умов. Водночас у Кремлі заявили, що чекають на повне завершення розведення сил на Донбасі.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков нагадав, що для обрання конкретної дати зустрічі "нормандської четвірки" має бути підтвердження від усіх сторін, пише "Інтерфакс".

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"Давайте дочекаємося все-таки завершення (розведення сил, – 24 канал)", – сказав Пєсков.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен також розповів, що сторони досі не обрали конкретну дату саміту.

Наразі розведення сил уже здійснено, його було проведено у вихідні. Обидві умови (для зустрічі "нормандської четвірки", – 24 канал) було виконано, тож ми очікуємо проведення саміту. Поки що немає підтвердження дат. Ми все ще працюємо над тим, щоб провести таку зустріч наприкінці листопада,

– сказав посол.

Дипломат додав, що французька сторона наразі не готує ймовірний візит президента Еммануеля Макрона до України, адже усі зусилля спрямовує на підготовку саміту у нормандському форматі.

Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Проте, конкретної дати досі немає через різні позиції сторін.



Згодом президент анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У перших двох населених пунктах розведення вже завершилося, а в Петрівському розпочалося 9 листопада.



Згодом ЗМІ повідомили, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у неділю, 24 листопада, або у вівторок, 26-го.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання: