14:39
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      У Росії та Франції зробили нову заяву про дату нормандської зустрічі

      1960 Читать новость на русском
      Дати нормандського саміту досі немає
      Дати нормандського саміту досі немає / Ілюстративне фото

      Дату зустрічі "нормандської четвірки" все ще не визначили, незважаючи на виконання Україною необхідних умов. Водночас у Кремлі заявили, що чекають на повне завершення розведення сил на Донбасі.

      Речник президента Росії Дмитро Пєсков нагадав, що для обрання конкретної дати зустрічі "нормандської четвірки" має бути підтвердження від усіх сторін, пише "Інтерфакс".

      Важливо! Зеленський розповів, навіщо зустріч у нормандському форматі та що буде після неї

      "Давайте дочекаємося все-таки завершення (розведення сил, – 24 канал)", – сказав Пєсков.

      Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен також розповів, що сторони досі не обрали конкретну дату саміту.

      Наразі розведення сил уже здійснено, його було проведено у вихідні. Обидві умови (для зустрічі "нормандської четвірки", – 24 канал) було виконано, тож ми очікуємо проведення саміту. Поки що немає підтвердження дат. Ми все ще працюємо над тим, щоб провести таку зустріч наприкінці листопада,
      – сказав посол.

      Дипломат додав, що французька сторона наразі не готує ймовірний візит президента Еммануеля Макрона до України, адже усі зусилля спрямовує на підготовку саміту у нормандському форматі.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Проте, конкретної дати досі немає через різні позиції сторін.

      Згодом президент анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У перших двох населених пунктах розведення вже завершилося, а в Петрівському розпочалося 9 листопада.

      Згодом ЗМІ повідомили, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у неділю, 24 листопада, або у вівторок, 26-го.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      32605
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Новини Росії Новини Франції Розведення військ Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сьогодні , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 298
      Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті
      сьогодні , 13:00 Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті
      Василь Денисюк 450
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сьогодні , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 2248
      Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон
      сьогодні , 10:59 Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон
      Вісент Луїс 1760
      Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      сьогодні , 10:01 Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      Ольга Черненко 3377
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук