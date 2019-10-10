Зустріч у нормандському форматі відбудеться в листопаді, – Зеленський

Дату зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії – сторони узгодять протягом наступного тижня. Саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року.

На це розраховує Президент України Володимир Зеленський, про що він заявив під час багатогодинного пресмарафону 10 жовтня.

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"Я думаю, ми отримаємо дату наступного тижня. І я думаю, що дата буде в цьому році. Думаю, що в листопаді", – сказав Зеленський.

Що говорив Зеленський про нормандський формат протягом пресмарафону

► Питання чергового обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі.

► Зустріч з Путіним для припинення війни на Донбасі необхідна, проте її перспектива зараз не обговорюється.

► Відповідальність за відтермінування дати саміту лідерів країн у нормандському форматі лежить лише на Росії.

► Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підійматиме такі питання:

Розведення військ у Станиці Луганській. Обмін полоненими. Підтвердження тексту формули Штайнмаєра. Відведення військ у Золотому та Петрівському.

► В Росії розуміють, що Україна ніколи не здасть своїх територій, і позиція росіян щодо переговорів поступово міняється.

► Іти війною на Крим наша армія не готова.

► Гарантувати на 100%, що тимчасово окупований Донбас не стане Придністров'ям – не можна.

► Про обмін тимчасового окупованих територій Донбасу на анексований український Крим жодних розмов не було.

► Нормандський формат – це ще й можливість наголосити на питанні про Крим.

Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України – у матеріалі 24 каналу.

Що таке нормандський формат? Це формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.