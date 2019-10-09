20:02
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Дату чергового обміну полоненими визначатимуть на зустрічі "нормандської четвірки", – Зеленський

      32 Читать новость на русском
      Про обмін полоненими говоритимуть під час "нормандської формату"
      Про обмін полоненими говоритимуть під час "нормандської формату" / 24 Канал

      Питання чергового обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі. Тому конкретних дат, швидше за все, слід очікувати саме після зустрічі лідерів чотирьох країн.

      Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі "Крим.Реалії ТБ" під час відвідин виставки "Зброя та безпека-2019".

      До теми: Всі російські ув’язнені говорили, що заздрять Україні, – Карпюк про нову владу

      Саме на нормандському форматі, були домовленості, що підніметься найголовніше питання – це обмін людей, там два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території ДНР,
      – зазначив глава держави.

      Зеленський зауважив, що українська сторона підготувала дві позиції щодо обміну, але наразі спілкування з Росією щодо цього питання не має.

      Водночас президент висловив впевненість, що на зустрічі таки вдасться домовитися щодо конкретної дати по обміну полоненими.

      Варто зазначити, раніше президент наголошував, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі. Саме такою була формула Штайнмаєра, погоджена Україною на засіданні ТГК.

      Разом з тим на думку міністра закордонних справ Вадима Пристайка, Росія поки що не зацікавлена в зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі, та шукає підстав для того, щоб не проводити її.

      Позиція Росії

      РФ вважає, що шанси на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" зростають, і цьому допомогла формула Штайнмайєра. Водночас там відзначають, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою лише після розведення сил у Петровському і Золотому та підтвердження цього спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

      Минулий обмін

      7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".

      До слова: У Кремлі заговорили про бажання провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх"

      Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.


      Кого Україні вдалося звільнити з російського полону під час останнього обміну / інфографіка 24 каналу


      Українські моряки, які повернулися з військового полону / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      "Бери пий, це не хабар, не соромся": Дубінський насміхався з журналіста – відео
      сьогодні
      11157
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Нормандський формат Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень
      сьогодні , 19:02 Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень
      1235
      Про звільнення дізналася з Facebook, – ексголова ДРС Ляпіна
      сьогодні , 18:08 Про звільнення дізналася з Facebook, – ексголова ДРС Ляпіна
      Ірина Поліщук 422
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2770
      Костюми, пам'ятна монета та співпраця брендів: як у Львові відбулась прем'єра "Захара Беркута"
      сьогодні , 17:30 Костюми, пам'ятна монета та співпраця брендів: як у Львові відбулась прем'єра "Захара Беркута"
      Уляна Журба 419
      Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      сьогодні , 17:00 Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      Катерина Петренко 628
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук