Дату чергового обміну полоненими визначатимуть на зустрічі "нормандської четвірки", – Зеленський

Питання чергового обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі. Тому конкретних дат, швидше за все, слід очікувати саме після зустрічі лідерів чотирьох країн.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі "Крим.Реалії ТБ" під час відвідин виставки "Зброя та безпека-2019".

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Саме на нормандському форматі, були домовленості, що підніметься найголовніше питання – це обмін людей, там два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території ДНР,

– зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що українська сторона підготувала дві позиції щодо обміну, але наразі спілкування з Росією щодо цього питання не має.

Водночас президент висловив впевненість, що на зустрічі таки вдасться домовитися щодо конкретної дати по обміну полоненими.

Варто зазначити, раніше президент наголошував, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі. Саме такою була формула Штайнмаєра, погоджена Україною на засіданні ТГК.

Разом з тим на думку міністра закордонних справ Вадима Пристайка, Росія поки що не зацікавлена в зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі, та шукає підстав для того, щоб не проводити її.

Позиція Росії

РФ вважає, що шанси на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" зростають, і цьому допомогла формула Штайнмайєра. Водночас там відзначають, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою лише після розведення сил у Петровському і Золотому та підтвердження цього спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Минулий обмін

7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".

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Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



Кого Україні вдалося звільнити з російського полону під час останнього обміну / інфографіка 24 каналу