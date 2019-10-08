Путін не зацікавлений у проведенні зустрічі в нормандському форматі, – Пристайко

На думку міністра закордонних справ Вадима Пристайка, Росія поки що не зацікавлена в зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі, та шукає підстав для того, щоб не проводити її.

Про це Пристайко розповів в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

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Зараз я не бачу зацікавленості Росії в зустрічі. Вона відкладається все далі й далі. Спершу нам розповідали про технічні складнощі прибуття Путіна, хоч дата була узгоджена. Зараз саме через Росію немає можливості організувати зустріч в цьому форматі,

– розповів Пристайко.

Міністр також зазначив, що Путіна влаштовує ситуація на Донбасі і він хотів би, що б вона продовжувалася. Натомість Франція та Німеччина турбуються лише про те, щоб якомога швидше відновити можливість провадити бізнес, як це було раніше.

Пристайко зауважив, що в разі проведення зустрічі, українська сторона має надію почути, що війна все ж закінчилася, що Росія готова вивести свої війська та звільнити територію від найманців, і що Україна може проводити вибори й відновлювати суверенітет і територіальну цілісність.

Варто зазначити, раніше президент наголошував, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі. Саме такою була формула Штайнмаєра, погоджена Україною на засіданні ТГК.

Позиція Росії

РФ вважає, що шанси на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" зростають , і цьому допомогла формула Штайнмайєра. Водночас там відзначають, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою лише після розведення сил у Петровському і Золотому та підтвердження цього спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

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Провал розведення військ

Фактично процес розведення мало початись 7 жовтня. Дата була обрана під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Однак все зірвалось через бойовиків, які вкотре порушуючи режим тиші, обстріляли українські позиції.

Пристайко наголосив, що Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші. За словами міністра, це "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно – у два етапи: