Меркель розкрила місце проведення зустрічі у нормандському форматі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що зустріч у нормандському форматі відбудеться в Парижі.

Про це Меркель повідомила журналістам в середу, 2 жовтня, у Берліні після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє видання Bloomberg.

Актуально: Україна пішла за сценарієм Росії заради нормандської зустрічі, – Золкіна про формулу Штайнмаєра

Ми зробили крок вперед, але попереду ще багато кроків. Є передумови й усі сторони сьогодні підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держав і урядів,

– сказала Меркель.

Разом з тим канцлерка назвала прогресом підписання Україною "формули Штайнмаєра", але заявила, що говорити про можливе зняття санкцій із Росії поки що передчасно.

Що відомо про формулу Штайнмаєра?За словами Зеленського, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий Закон "Про особливий статус Донбасу".



Закон має запрацювати після місцевих виборів в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.



Для того, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська мають бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

Меркель наголосили, що метою зустрічі "нормандської четвірки" є припинення п'ятирічної війни на сході України. Водночас вона не назвала точної дати саміту.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Території, які окупувала Росія / Колаж 24 каналу