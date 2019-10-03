Меркель раскрыла место проведения встречи в нормандском формате
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что встреча в нормандском формате состоится в Париже.
Об этом Меркель сообщила журналистам в среду, 2 октября, в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает издание Bloomberg.
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Мы сделали шаг вперед, но впереди еще много шагов. Есть предпосылки и все стороны сегодня подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств,
– сказала Меркель.
Вместе с тем канцлер назвала прогрессом подписания Украиной "формулы Штайнмайера", но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.
Что известно о формуле Штайнмайера?По словам Зеленского, формула предусматривает то, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон "Об особом статусе Донбасса".
Закон должен заработать после местных выборов в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.
Для того, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.
Меркель подчеркнули, что целью встречи "нормандской четверки" является прекращение пятилетней войны на востоке Украины. В то же время она не назвала точной даты саммита.
Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.
Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.
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