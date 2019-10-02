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      Украина пошла по сценарию России ради нормандской встречи, – Золкина о формуле Штайнмайера

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      Мария Золкина
      Мария Золкина / UATV

      Формулу Штайнмайера подписали только для того, чтобы состоялась нормандская встреча. Украина пошла, собственно, по российскому сценарию подготовки.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказала политолог и аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

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      По ее словам, Россия выдвинула два условия – и Украина их выполнила.

      "Согласилась и на разведение в Золотом и Петровском, и согласилась на формулу Штайнмайера", – отметила Золкина.

      По ее словам, главный риск в том, что Зеленский хочет быстрого результата, но гарантий его безопасности пока нет.

      Основной риск заключается в том, что он хочет быстро показать результат с достижением мира, но эта скорость может обернуться и против него самого, если он не выстоит против Путина на переговорах. И против Украины – если мы не получим никаких гарантий безопасности, но при этом нас затянут в болото разговоров о выборах,
      – подчеркнула политолог.

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      Что известно о формуле Штайнмайера?По словам Зеленского, формула предусматривает то, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон "Об особом статусе Донбасса".

      Закон должен заработать после местных выборов в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

      Для того, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Нормандский формат Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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