Украина пошла по сценарию России ради нормандской встречи, – Золкина о формуле Штайнмайера

Формулу Штайнмайера подписали только для того, чтобы состоялась нормандская встреча. Украина пошла, собственно, по российскому сценарию подготовки.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказала политолог и аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

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По ее словам, Россия выдвинула два условия – и Украина их выполнила.

"Согласилась и на разведение в Золотом и Петровском, и согласилась на формулу Штайнмайера", – отметила Золкина.

По ее словам, главный риск в том, что Зеленский хочет быстрого результата, но гарантий его безопасности пока нет.

Основной риск заключается в том, что он хочет быстро показать результат с достижением мира, но эта скорость может обернуться и против него самого, если он не выстоит против Путина на переговорах. И против Украины – если мы не получим никаких гарантий безопасности, но при этом нас затянут в болото разговоров о выборах,

– подчеркнула политолог.

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Что известно о формуле Штайнмайера?По словам Зеленского, формула предусматривает то, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон "Об особом статусе Донбасса".



Закон должен заработать после местных выборов в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.



Для того, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.